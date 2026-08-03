    • 3 de agosto de 2026 - 13:07

    Los metalíferos lideraron las exportaciones mineras en el primer semestre: aportaron el 75% de las divisas del sector

    Aunque el litio mantuvo un fuerte crecimiento, el oro y la plata continuaron siendo los principales generadores de ingresos para la actividad y concentraron tres de cada cuatro dólares exportados por el sector.

    El oro lideró las exportaciones mineras metalíferas.&nbsp;

    El oro lideró las exportaciones mineras metalíferas. 

    Foto:

    Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los 4.742 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, el nivel más alto registrado para ese período y un crecimiento del 74,4% respecto del mismo semestre del año pasado. Así lo indica el último informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación.

    Leé además

    Las exportaciones de litio crecieron 185% en el semestre. 

    Exportaciones mineras marcaron un récord histórico en el primer semestre con el impulso del litio
    Con poco más de 400.000 habitantes, Antofagasta es una de las regiones con mayor crecimiento económico por la minería, pero todavía no logra integrar su cadena de valor, según datos oficiales. 

    Antofagasta, el hogar de Escondida: mitad de habitantes y el doble del PBI que San Juan

    Por Carolina Putelli

    Detrás de ese desempeño sobresale un dato que refleja el peso que siguen teniendo los proyectos metalíferos en la estructura minera del país. Entre enero y junio, las exportaciones de minerales metalíferos alcanzaron los 3.559 millones de dólares y representaron el 75,1% del total de las ventas mineras al exterior.

    La mayor parte de esos ingresos tuvo origen en el oro, que aportó 2.905 millones de dólares y explicó el 61% de todas las exportaciones mineras argentinas. La plata, en tanto, sumó 562 millones de dólares y representó otro 12% del total exportado.

    El informe también señala que las exportaciones metalíferas crecieron un 58,1% interanual durante el primer semestre. En particular, las ventas externas de oro aumentaron 51,2%, mientras que las de plata registraron una suba del 87,9% respecto del mismo período de 2025.

    Si bien el litio fue uno de los minerales con mayor crecimiento durante el período, no logró desplazar a los metalíferos del liderazgo exportador. Entre enero y junio acumuló exportaciones por 1.096 millones de dólares, un 185% más que en igual período del año anterior, y explicó el 23,1% de las exportaciones mineras nacionales.

    Durante junio, los minerales metalíferos también encabezaron las ventas al exterior. El segmento exportó 515 millones de dólares, equivalente al 69,2% de las exportaciones mineras del mes. Dentro de ese total, el oro aportó 386 millones de dólares y la plata 109 millones de dólares.

    El informe destaca además que Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 78% de los destinos de las exportaciones mineras argentinas durante el primer semestre. En esos mercados, los minerales metalíferos representaron casi tres cuartas partes de las ventas realizadas por el sector.

    Los números confirman que, pese al crecimiento que viene mostrando el litio en los últimos años, el grueso de las divisas generadas por la minería argentina continúa llegando de la mano del oro y la plata, dos minerales que siguen ocupando un lugar central en la matriz exportadora del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Escondida tiene dos open pit de donde extrar el 5% del cobre mundial. El primero tiene 2,7 x 3km y 900 metros de profundidad. Calculan que queda mineral para otros 80 años.

    Cómo es Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, y qué podría replicarse en Argentina

    Por Carolina Putelli
    La minería exportó US$4.742 millones durante el primer semestre y dejó un superávit de US$4.265 millones. El litio creció 185% y el oro continuó liderando las ventas.

    La minería exportó US$4.742 millones y alcanzó un récord histórico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La segunda etapa de Sal de Oro permitirá ampliar la producción de derivados de litio de Posco en la Argentina.

    El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de la segunda etapa de Sal de Oro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las mineras de San Juan despidieron a las víctimas de la tragedia

    Las empresas mineras de San Juan se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

    Por Redacción Diario de Cuyo