Los metalíferos lideraron las exportaciones mineras en el primer semestre: aportaron el 75% de las divisas del sector

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los 4.742 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, el nivel más alto registrado para ese período y un crecimiento del 74,4% respecto del mismo semestre del año pasado. Así lo indica el último informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación.

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Detrás de ese desempeño sobresale un dato que refleja el peso que siguen teniendo los proyectos metalíferos en la estructura minera del país. Entre enero y junio, las exportaciones de minerales metalíferos alcanzaron los 3.559 millones de dólares y representaron el 75,1% del total de las ventas mineras al exterior.

La mayor parte de esos ingresos tuvo origen en el oro, que aportó 2.905 millones de dólares y explicó el 61% de todas las exportaciones mineras argentinas. La plata, en tanto, sumó 562 millones de dólares y representó otro 12% del total exportado.

El informe también señala que las exportaciones metalíferas crecieron un 58,1% interanual durante el primer semestre. En particular, las ventas externas de oro aumentaron 51,2%, mientras que las de plata registraron una suba del 87,9% respecto del mismo período de 2025.

Si bien el litio fue uno de los minerales con mayor crecimiento durante el período, no logró desplazar a los metalíferos del liderazgo exportador. Entre enero y junio acumuló exportaciones por 1.096 millones de dólares, un 185% más que en igual período del año anterior , y explicó el 23,1% de las exportaciones mineras nacionales.

Durante junio, los minerales metalíferos también encabezaron las ventas al exterior. El segmento exportó 515 millones de dólares, equivalente al 69,2% de las exportaciones mineras del mes. Dentro de ese total, el oro aportó 386 millones de dólares y la plata 109 millones de dólares.

El informe destaca además que Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 78% de los destinos de las exportaciones mineras argentinas durante el primer semestre. En esos mercados, los minerales metalíferos representaron casi tres cuartas partes de las ventas realizadas por el sector.

Los números confirman que, pese al crecimiento que viene mostrando el litio en los últimos años, el grueso de las divisas generadas por la minería argentina continúa llegando de la mano del oro y la plata, dos minerales que siguen ocupando un lugar central en la matriz exportadora del país.