La minería exportó US$4.742 millones y alcanzó un récord histórico

La minería argentina cerró la primera mitad de 2026 con exportaciones por US$4.742 millones , el mayor registro histórico para un primer semestre. La cifra representó una suba interanual del 74,4% y ubicó al sector como responsable del 9,7% de todos los dólares generados por las ventas del país al exterior .

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Exportaciones mineras marcaron un récord histórico en el primer semestre con el impulso del litio

El resultado también dejó un fuerte saldo positivo. La cartera de los principales proyectos mineros acumuló un superávit comercial de US$4.265 millones entre enero y junio , un 84,8% superior al registrado durante el mismo período de 2025. Esta cifra surge de comparar lo exportado por esos emprendimientos con sus compras de equipos, insumos y servicios en el exterior.

Solo durante junio, 21 proyectos en producción exportaron US$713 millones, mientras que las importaciones de 29 emprendimientos en distintas etapas sumaron US$65 millones. En otras palabras, por cada US$100 vendidos al exterior, el sector necesitó importar alrededor de US$9 .

Los minerales metalíferos continuaron encabezando la canasta exportadora, con US$3.559 millones y una participación del 75,1% . Dentro de ese grupo, el oro fue el principal producto: generó US$2.905 millones, un 51,2% más que durante el primer semestre del año pasado.

Sin embargo, el dato que marcó el período fue el crecimiento del litio. Sus exportaciones alcanzaron los US$1.096 millones , un salto interanual del 185%, y ya explicaron el 23,1% de las ventas mineras argentinas. En junio, además, el mineral registró su mejor mes histórico, con envíos por US$212 millones.

La plata aportó otros US$562 millones, con un crecimiento del 87,9%. El resto correspondió a minerales no metalíferos y rocas de aplicación, entre ellos boratos, bentonita y cales.

Suiza fue el principal destino de la producción minera argentina, con el 32% del total. Luego se ubicaron China, con el 25%; Estados Unidos, con el 17%; y Corea del Sur, con el 5%. Entre los cuatro mercados concentraron el 78% de los envíos.

El récord confirma el creciente peso de la minería dentro de la economía argentina, impulsada por el valor internacional del oro, la expansión productiva del litio y la puesta en marcha de nuevas plantas. El desafío será sostener ese crecimiento mientras avanzan los proyectos de cobre y las ampliaciones actualmente en construcción.