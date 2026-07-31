El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de la segunda etapa de Sal de Oro

El Gobierno nacional formalizó el ingreso de la segunda etapa del proyecto Sal de Oro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La iniciativa pertenece a la compañía surcoreana Posco y se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, dentro de la zona de cooperación minera compartida por Salta y Catamarca.

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La aprobación quedó establecida mediante la Resolución 1157/2026 del Ministerio de Economía , publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa autoriza el plan de inversión de Sal de Oro II y habilita los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios contemplados por el RIGI.

De acuerdo con la información difundida por Economía, la segunda etapa representa una inversión total de US$547 millones y permitirá ampliar la capacidad industrial de Posco en la Argentina. El proyecto podría generar exportaciones superiores a los US$300 millones por año cuando alcance su funcionamiento pleno.

El núcleo de esta etapa será la construcción y puesta en marcha de una planta con capacidad aproximada para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio . Según la resolución, la totalidad de esa producción estará destinada al mercado externo.

La planta utilizará un proceso convencional de concentración en pozos de evaporación solar, seguido por un tratamiento químico de la salmuera. La producción de carbonato complementará el hidróxido de litio que Posco ya elabora en el país, ampliando la oferta de derivados destinados principalmente a la industria mundial de baterías para vehículos eléctricos.

Sal de Oro está ubicado en un sector del Salar del Hombre Muerto alcanzado por el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento Minero, firmado por Salta y Catamarca en 2021. El convenio fue creado para brindar un marco común al aprovechamiento de los recursos existentes en una zona limítrofe entre ambas provincias.

La documentación oficial distingue la inversión total anunciada, de US$547 millones, de los US$207,9 millones en activos computables declarados específicamente para el ingreso al régimen. Esta última cifra es la que se utiliza para determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el RIGI.

Los plazos y compromisos asumidos por Posco

La empresa deberá acreditar inversiones computables por al menos US$98 millones durante los primeros dos años posteriores a la notificación de la aprobación. Además, tendrá como fecha límite el 31 de julio de 2029 para alcanzar el monto mínimo comprometido dentro del régimen.

El plan de desarrollo de proveedores presentado por Posco indica que el 21,02% del gasto previsto en bienes, servicios y obras de infraestructura corresponderá a proveedores locales. El porcentaje supera el piso del 20% exigido por la reglamentación del RIGI.

La resolución también autoriza un listado de mercaderías que la compañía podrá importar con las franquicias previstas por el régimen y encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización del proyecto y del cronograma de inversiones.

Con esta aprobación, Posco busca ampliar su presencia en la minería argentina y consolidar en el país la producción de dos derivados de mayor procesamiento: carbonato e hidróxido de litio. La nueva capacidad estará orientada a una demanda internacional estrechamente vinculada con la transición energética y la expansión de la movilidad eléctrica.