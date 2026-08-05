Minera Catch, la plataforma creada por una sanjuanina para unir talento con empresas mineras que proyecta expandirse

Mientras la minería se consolida como uno de los motores económicos de Argentina, una joven sanjuanina decidió aportar desde otro lugar usando la tecnología. Con una mirada puesta en las necesidades del sector, Antonella Barbano creó Minera Catch , una plataforma digital que busca conectar trabajadores, empresas y proveedores en un mismo ecosistema y que ya reúne alrededor de 3.000 usuarios de distintas provincias del país.

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"Soy estudiante avanzada de la Licenciatura en Recursos Humanos y desde hace varios años trabajo en el ámbito del desarrollo del talento, la empleabilidad y la vinculación entre personas y organizaciones. Esa experiencia me permitió conocer de primera mano las necesidades que existen dentro de la industria y entender que hacía falta una herramienta especializada que facilitara esas conexiones", contó Barbano en diálogo con DIARIO DE CUYO.

De esa experiencia nació Minera Catch, una propuesta que busca ir más allá de una bolsa de trabajo tradicional. El proyecto, que comenzó como una iniciativa personal, continúa creciendo y este mes sumará un nuevo paso con el desarrollo de su propia aplicación.

La desarrolladora explicó que la idea surgió al observar el fuerte crecimiento que atraviesa la minería argentina y la necesidad de generar un espacio donde todos los actores del sector pudieran encontrarse. De esta manera, la plataforma fue diseñada para que cualquier persona, empresa o proveedor pueda registrarse de manera gratuita y crear un perfil de acuerdo con sus necesidades.

"No pensamos únicamente en personas que buscan empleo. También desarrollamos herramientas para empresas, contratistas y proveedores, porque entendemos que el crecimiento de la minería depende de todo el ecosistema que la acompaña" , explicó.

De esta manera, el sitio ofrece espacios específicos para trabajadores, profesionales, estudiantes, contratistas y proveedores, además de incorporar herramientas vinculadas a la empleabilidad, asesorías profesionales y soluciones orientadas al desarrollo empresarial.

"Nuestro objetivo es que cualquier empresa o profesional que quiera aportar valor a la minería encuentre un espacio para desarrollarse", afirmó la creadora de Minera Catch.

Desde su lanzamiento oficial hace algunos meses atrás, la respuesta del sector fue mayor a la esperada. Aunque el número de usuarios cambia diariamente por el constante ingreso de nuevos registros, la plataforma ya reúne aproximadamente 3.000 usuarios, de acuerdo a lo que precisó la joven.

"La respuesta ha sido muy positiva. Hoy Minera Catch reúne usuarios, empresas y proveedores de distintas provincias argentinas, consolidando una comunidad que continúa creciendo", destacó, señalando que incluso el interés ha logrado cruzar la cordillera, despertando consultas de empresas chilenas que se contactaron para conocer la plataforma y explorar oportunidades de vinculación con el mercado argentino.

Un proyecto que sigue evolucionando

En un inicio, Antonella comenzó a creanear y a desarrollar la idea de manera individual. Sin embargo, debido al crecimiento y la demanda que registra, fue necesario conformar un equipo de trabajo. Actualmente Minera Catch cuenta con el acompañamiento de profesionales que participan en distintas áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, la comunicación, el marketing y la mejora continua de la plataforma.

Con una excelente respuesta de parte de los actores involucrados en la actividad minera, el próximo objetivo será ampliar el alcance de la herramienta mediante el lanzamiento de una aplicación, prevista para este mes, y sumar así nuevas funcionalidades.

"Nuestra visión es consolidar a Minera Catch como uno de los principales ecosistemas digitales especializados en minería de Argentina y proyectar su crecimiento hacia otros países de la región. Queremos seguir incorporando herramientas que fortalezcan la vinculación entre empresas, proveedores y talento", sostuvo.

Para la joven desarrolladora, la transformación digital será una pieza clave en el futuro del sector.

"Creemos que la minería representa una enorme oportunidad para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo empresarial de Argentina. Desde Minera Catch buscamos acompañar ese proceso construyendo un espacio donde las oportunidades sean más accesibles y donde empresas, proveedores y profesionales puedan potenciar sus vínculos. Más que una plataforma, aspiramos a consolidar un ecosistema que contribuya al desarrollo sostenible de una industria estratégica para el país", concluyó.

Actualmente, la propuesta funciona a través del sitio web www.mineracatch.com, donde trabajadores, empresas y proveedores pueden registrarse de manera gratuita y acceder a las distintas herramientas disponibles.