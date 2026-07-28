    • 28 de julio de 2026 - 21:13

    Trabajadores de Veladero continuarán en el campamento hasta agosto por el temporal

    Tras las intensas nevadas que afectaron a la alta montaña sanjuanina, el impacto del temporal continúa en los campamentos mineros.

    Veladero comenzó a realizar&nbsp;traslados aéreos puntuales de colaboradores, aprovechando los momentos en los que el clima permite efectuar las operaciones con seguridad.

    Veladero comenzó a realizar traslados aéreos puntuales de colaboradores, aprovechando los momentos en los que el clima permite efectuar las operaciones con seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte temporal de nieve y viento registrado en la alta cordillera obligó a la minera Veladero a mantener suspendidas de manera preventiva sus actividades productivas. La medida busca resguardar la integridad física de los trabajadores ante las extremas condiciones climáticas que afectan el noroeste de la provincia de San Juan.

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    Grandes montículos de nieve se formaron junto a las instalaciones y cubrieron buena parte de los caminos internos.

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    Desde la compañía informaron que los caminos de acceso al yacimiento continúan completamente bloqueados debido a la gran acumulación nívea y a las complicaciones en las rutas, mientras las tareas de despeje se realizan de forma paulatina según lo permite el clima.

    Aislados hasta agosto y operativos de emergencia

    Mientras tanto, los trabajadores continúan alojados en el campamento de Veladero, ya que las condiciones de los caminos todavía impiden un descenso seguro y se estima que la situación se extenderá en las próximas semanas.

    Ante la imposibilidad de realizar los habituales cambios de turno por vía terrestre debido al riesgo latente de avalanchas —especialmente en los tramos más críticos de la ruta de acceso—, sólo se autorizaron evacuaciones aéreas en situaciones excepcionales. Según se explicó, la empresa coordinó vuelos para casos de extrema urgencia, tales como problemas de salud de algunos operarios y el trágico fallecimiento de la esposa de un trabajador.

    Deshielo y nuevos inconvenientes en los campamentos

    Aunque las nevadas intensas cedieron temporalmente, el impacto del fenómeno climático en la cordillera sanjuanina dio paso a una nueva contingencia: el agua producto del deshielo natural, la cual comenzó a filtrarse y afectar sectores de oficinas y galpones dentro de las instalaciones.

    Actualmente, los equipos abocados a la guardia mínima trabajan contrarreloj para retirar el agua acumulada, asegurar el mantenimiento de la infraestructura crítica y sostener la gestión ambiental del campamento.

    Desde la gerencia general de la compañía remarcaron que la prioridad absoluta es la seguridad de todo el personal y que los equipos apostados en el yacimiento cuentan con los suministros suficientes y adecuados para permanecer en el campamento hasta que la situación meteorológica se normalice por completo.

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