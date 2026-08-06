Challenger Gold reestructura su cúpula: asegura US$ 58 millones y acelera la exploración en Hualilán

El proyecto minero Hualilán, ubicado en la provincia de San Juan, dio un paso estratégico fundamental hacia su próxima etapa de desarrollo operativo. La empresa Challenger Gold anunció una reestructuración profunda en su conducción ejecutiva acompañada de una inyección de fondos frescos por 85 millones de dólares australianos (equivalentes a unos 58 millones de dólares estadounidenses), un movimiento clave para consolidar el avance de uno de los yacimientos de oro y plata más observados de la región cordillerana.

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Con estos cambios, la compañía busca optimizar la gestión y asegurar el respaldo financiero necesario para continuar con los trabajos de exploración y optimización en territorio sanjuanino.

El reordenamiento de la cúpula directiva responde a la necesidad de imprimir una mayor dinámica orientada a la fase operativa y de desarrollo comercial del proyecto:

Nuevos liderazgos internacionales: Se oficializó el ingreso de Peter Marrone (reconocido empresario del sector y exfundador de Yamana Gold) como presidente no ejecutivo del directorio, quien además aportó fondos propios por 8 millones de dólares australianos. Asimismo, Yohann Bouchard (exdirector de Operaciones de Yamana Gold) asumió como director de Operaciones y CEO interino, mientras que Felipe Riquelme se incorporó como director financiero (CFO).

La salida de Cris Knauer: El histórico director ejecutivo que condujo el crecimiento de la empresa durante siete años dejó su cargo para jubilarse, aunque permanecerá por seis meses como consultor para garantizar una transición ordenada.

La apuesta de Elsztain: El empresario argentino Eduardo Elsztain cambió sus funciones para desempeñarse como director no ejecutivo y mantuvo su firme respaldo a la firma a través de entidades vinculadas que participaron en la ampliación de capital.

Fondos frescos y un plan masivo de perforación en Hualilán

El aspecto central del anuncio radica en el aseguramiento de recursos financieros destinados a potenciar de forma directa el distrito minero sanjuanino.

Inyección de capital robusta: La recaudación garantiza una caja sólida para afrontar los compromisos de desarrollo de los activos de la compañía en Argentina y Ecuador.

Reactivación del drilling: Con parte de estos fondos, Hualilán ya puso en marcha un ambicioso programa de perforación de 35.000 metros utilizando equipos de perforación diamantina. El objetivo principal es evaluar la continuidad de la mineralización en profundidad y a lo largo del rumbo, optimizando el modelo geológico de cara a la producción.

Impacto local: La disponibilidad financiera permite sostener la contratación de proveedores regionales, mantener los puestos de trabajo y avanzar firmemente en los estudios orientados a un proyecto de bajo costo y bajo riesgo.

Con este nuevo panorama institucional y financiero, Challenger Gold se posiciona para afrontar una etapa clave, ratificando el gran potencial geológico de San Juan en el mapa de las inversiones mineras globales.