NGEx Minerals renueva su directorio con Adam Lundin al frente para potenciar Lunahuasi

La compañía canadiense NGEx Minerals Ltd. , integrante del poderoso Grupo Lundin y operadora clave en la exploración de cobre, oro y plata en la cordillera sanjuanina, hizo oficial una reestructuración en su cúpula ejecutiva. La medida busca fortalecer el desarrollo de sus activos estratégicos en la provincia, principalmente en el proyecto Lunahuasi , ubicado en el prolífico Distrito Vicuña.

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A través de un comunicado corporativo, la firma anunció el retiro de William Rand , quien se desempeñaba como director y presidente del directorio desde la fundación de la empresa en 2019. En su reemplazo, el directorio designó a Adam Lundin —quien ya integraba el board— como el nuevo presidente de la compañía.

Como parte de los cambios directivos, se nombró a Peter J. O'Callaghan en el cargo de Lead Director y se incorporó a Douglas Moore como nuevo director independiente. Por su parte, Rand mantendrá vínculo con la firma bajo el título honorario de Chair Emeritus y Asesor Especial.

El relevo en la conducción coincide con una etapa decisiva para los proyectos que la junior desarrolla en la región. Lunahuasi, un yacimiento de alta ley sobre el que NGEx posee el 100% de la propiedad, se ha posicionado como uno de los hallazgos de cobre y oro más prometedores del cordón fronterizo entre Argentina y Chile.

Wojtek Wodzicki, presidente y CEO de NGEx Minerals, agradeció la trayectoria del titular saliente: "Bill ha sido un asesor de confianza desde el comienzo de mi carrera en la compañía. Su sabiduría, criterio y guía constante fueron una contribución fundamental al éxito de NGEx".

Por su parte, Adam Lundin destacó que el consejo de Rand ha sido "invaluable para la fundación del Grupo Lundin" y reafirmó la meta de acelerar el valor de la cartera de activos mineros que la empresa maneja en Cuyo y la Región III de Chile.

Perfil técnico para nuevos desafíos

La llegada de Douglas Moore al directorio aporta un marcado perfil técnico y operativo. Con más de 30 años de trayectoria internacional en minería subterránea y gestión de grandes proyectos de capital, Moore se encarga actualmente de liderar la operación de la mina de oro Fruta del Norte (Lundin Gold) en Ecuador.

Su incorporación refuerza la lectura de que NGEx busca preparar la estructura corporativa para futuras fases de mayor envergadura operativa e infraestructura en sus depósitos sanjuaninos.