    • 18 de septiembre de 2026 - 14:05

    San Juan lanzó un programa de asistencia financiera con casi $1.000 millones para pequeños productores mineros

    El programa tendrá dos líneas de asistencia: una para quienes todavía no están registrados y otra para productores formalizados. Los fondos podrán utilizarse para regularización, maquinaria, capital de trabajo e infraestructura.

    El programa contempla aportes no reembolsables y créditos para pequeños productores, comerciantes e industriales vinculados a la minería.

    El programa contempla aportes no reembolsables y créditos para pequeños productores, comerciantes e industriales vinculados a la minería.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan puso en marcha este viernes una nueva herramienta financiera destinada a pequeños productores, comerciantes e industriales mineros, con una disponibilidad cercana a los $1.000 millones. El objetivo es acompañar la formalización de emprendimientos que todavía funcionan fuera de los registros y, al mismo tiempo, facilitar inversiones que permitan a quienes ya están inscriptos mejorar su escala y competitividad.

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    La operatoria será ejecutada de manera conjunta por el Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y la Agencia Calidad San Juan. Los recursos serán aportados exclusivamente por el IPEEM, según lo establecido en el acuerdo firmado para implementar el programa.

    Aportes para formalizarse y créditos para invertir

    El esquema contempla dos caminos diferentes según la situación de cada postulante. Para productores, comerciantes e industriales mineros que todavía no estén registrados se habilitarán Aportes No Reembolsables (ANR). Ese dinero podrá destinarse a los procesos de regularización e inscripción y, cuando corresponda, a avanzar en la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

    La segunda línea estará destinada a quienes ya se encuentran formalizados y necesiten financiamiento para fortalecer su actividad. Los créditos podrán aplicarse a capital de trabajo, compra de maquinaria, herramientas, equipamiento e infraestructura vinculada a proyectos mineros. El reglamento establece una tasa equivalente al 50% de la BADLAR de bancos privados y un plazo máximo de devolución de 36 meses.

    Con esta combinación, el programa apunta a atender dos dificultades diferentes de la pequeña minería sanjuanina: por un lado, el costo y la complejidad que puede significar incorporarse formalmente a la actividad y, por otro, las dificultades de financiamiento que enfrentan emprendimientos de menor escala cuando necesitan invertir para crecer.

    Quiénes podrán acceder al programa

    Entre los potenciales beneficiarios aparecen pequeños productores y pymes mineras que desarrollan actividades en departamentos con tradición minera como Iglesia, Calingasta, Jáchal, Valle Fértil y Sarmiento. La herramienta también busca fortalecer capacidades de gestión y comercialización para que esos emprendimientos puedan ampliar su presencia tanto en el mercado provincial como nacional e internacional.

    Para postularse será necesario acreditar una antigüedad mínima de 12 meses de inscripción en ARCA, además de cumplir las condiciones particulares de cada línea. Quienes soliciten créditos deberán presentar también las garantías previstas en la operatoria.

    Los proyectos no tendrán una aprobación automática. La evaluación estará en manos de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción y el IPEEM, que analizará cada presentación antes de definir el acceso a los fondos.

    La apuesta oficial es que la asistencia no quede limitada a una inyección económica puntual, sino que permita incorporar más actores a la actividad formal, modernizar emprendimientos existentes y aumentar las posibilidades de comercialización de la pequeña minería provincial. El programa llega en un escenario de expansión de los grandes proyectos, pero coloca el foco en otro segmento del sector: los productores de menor escala que buscan profesionalizarse y ganar capacidad para competir.

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