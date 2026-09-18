Cruz Roja Argentina invita a  los sanjuaninos a participar de su Colecta Anual 2026: conocé cómo colaborar

Cruz Roja Argentina trabaja a diario junto a comunidades de todo el país y adapta su acción humanitaria a las distintas realidades. En este marco, hasta el 21 de septiembre, lleva adelante su Colecta Anual 2026, bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera” . La iniciativa, que se realiza en el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, busca que cada persona colabore para fortalecer el trabajo de su Cruz Roja más cercana.

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‘La Colecta Nacional nos permite sostener y expandir nuestra red de ayuda en todo el territorio nacional. El apoyo de la sociedad es vital para fortalecer nuestra capacidad de respuesta humanitaria y garantizar cercanía y compromiso con las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad”, expresó Leandro Martín, de Cruz Roja Argentina Filial San Juan.

Cruz Roja Argentina Filial San Juan trabaja junto a su comunidad para brindar capacitaciones en Primeros Auxilios y RCP, fortalecer los medios de vida de comunidades en situación de vulnerabilidad, acompañar y asistir a personas migrantes, desarrollar acciones de promoción de la salud, trabajar en preparación y respuesta ante emergencias, etc.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo de las y los voluntarios, que ponen su tiempo, compromiso y esfuerzo al servicio de su comunidad.

Quienes quieran colaborar con la Colecta Anual 2026 pueden hacerlo ingresando a www.cruzroja.org.ar/colecta o a través del alias DONACIONCRUZROJA. También pueden acercarse a Mariano Moreno 35 (O), Capital ,para conocer las distintas formas de ser parte.

No hay aportes pequeños cuando se trata de ayudar. Cada donación fortalece a tu Cruz Roja más cercana y hace posible que la ayuda humanitaria llegue donde más se necesita.

Acerca de Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. A través de su red de filiales, servicios educativos, voluntariado y equipos de trabajo, desarrolla acciones junto a las comunidades para contribuir a mejorar la vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su labor se guía por los siete Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.