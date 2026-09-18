    • 18 de septiembre de 2026 - 12:36

    Cruz Roja Argentina invita a  los sanjuaninos a participar de su Colecta Anual 2026: conocé cómo colaborar

    Hasta el 21 de septiembre estará vigente la colecta de la Cruz Roja Argentina, que incluye a la filial San Juan.

    La Cruz Roja Argentina realiza su Colecta Anual para recuadar fondos para su labor solidaria.

    La Cruz Roja Argentina realiza su Colecta Anual para recuadar fondos para su labor solidaria.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Cruz Roja Argentina trabaja a diario junto a comunidades de todo el país y adapta su acción humanitaria a las distintas realidades. En este marco, hasta el 21 de septiembre, lleva adelante su Colecta Anual 2026, bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera”. La iniciativa, que se realiza en el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, busca que cada persona colabore para fortalecer el trabajo de su Cruz Roja más cercana.

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    ‘La Colecta Nacional nos permite sostener y expandir nuestra red de ayuda en todo el territorio nacional. El apoyo de la sociedad es vital para fortalecer nuestra capacidad de respuesta humanitaria y garantizar cercanía y compromiso con las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad”, expresó Leandro Martín, de Cruz Roja Argentina Filial San Juan.

    La Cruz Roja junto a la comunidad

    Cruz Roja Argentina Filial San Juan trabaja junto a su comunidad para brindar capacitaciones en Primeros Auxilios y RCP, fortalecer los medios de vida de comunidades en situación de vulnerabilidad, acompañar y asistir a personas migrantes, desarrollar acciones de promoción de la salud, trabajar en preparación y respuesta ante emergencias, etc.

    Estas acciones son posibles gracias al trabajo de las y los voluntarios, que ponen su tiempo, compromiso y esfuerzo al servicio de su comunidad.

    Quienes quieran colaborar con la Colecta Anual 2026 pueden hacerlo ingresando a www.cruzroja.org.ar/colecta o a través del alias DONACIONCRUZROJA. También pueden acercarse a Mariano Moreno 35 (O), Capital,para conocer las distintas formas de ser parte.

    No hay aportes pequeños cuando se trata de ayudar. Cada donación fortalece a tu Cruz Roja más cercana y hace posible que la ayuda humanitaria llegue donde más se necesita.

    Acerca de Cruz Roja Argentina

    Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. A través de su red de filiales, servicios educativos, voluntariado y equipos de trabajo, desarrolla acciones junto a las comunidades para contribuir a mejorar la vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    Su labor se guía por los siete Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

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