Mujeres que transforman y un desafío clave para la minería: usar la IA sin perder el criterio humano

Durante el evento Hackear la Minería , que tuvo cita en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tuvo lugar el panel “Mujeres que Transforman”, un espacio donde se abordó cómo la inteligencia artificial transforma industrias, procesos y formas de tomar decisiones. En ese contexto, Victoria Orduña, Agustina Gueglio y Antonella Barbano compartieron sus experiencias.

Encuentro cara a cara, eliminar problemas de escritorio y apuntar a un desarrollo horizontal, así fue el inicio de Hackear la Minería

Se desarrolla Hackear la Minería, el evento de DIARIO DE CUYO que combina tecnología, innovación y premios para las mejores propuestas

Cabe destacar que Hackear la Minería es una iniciativa de la segunda edición del Ciclo Pilares, que busca conectar los desafíos productivos de la industria minera con soluciones tecnológicas desarrolladas por el ecosistema local y regional.

Con experiencias vinculadas al software, la actividad minera y los recursos humanos, Victoria Orduña, líder comercial en Flxpoint; Agustina Gueglio, analista en IA en Los Azules, y Antonella Barbano, analista de Recursos Humanos, coincidieron en que incorporar IA no consiste simplemente en sumar una herramienta. Antes es necesario entender los procesos, ordenar la información y definir qué lugar tendrá la tecnología dentro de la estrategia de cada organización.

El panel de Mujeres que transforman contó con la moderación de la politóloga, fundadora de JUNO y co fundadora de Aserto Linkedin School, Rosario Ahumada.

Antonella Barbano, analista de Recursos Humanos; Agustina Gueglio, analista en IA en Los Azules; y Victoria Orduña, líder comercial en Flxpoint

Desde su experiencia al frente de un equipo comercial de una empresa de software estadounidense, Victoria Orduña explicó cómo la inteligencia artificial produjo un cambio en los servicios de comercio electrónico, particularmente en el soporte y la atención al cliente.

Según relató, se pasó de un esquema basado en “apagar incendios” a un sistema de administración de excepciones que permite anticiparse a determinados inconvenientes. A partir del análisis del historial de actividad y de datos agregados de la industria, la IA puede generar alertas y detectar situaciones antes de que se conviertan en un problema.

La evolución también alcanzó los sistemas de atención. Orduña contó que la empresa desarrolló un sistema agentico capaz de responder en vivo dentro de la plataforma mediante una conversación natural. El sistema guía al usuario ante situaciones complejas y, cuando es necesario, deriva el caso a un especialista humano que recibe todo el contexto para abordar el problema. Pero para trasladar esa experiencia a la minería, Orduña planteó una advertencia: la inteligencia artificial acelera lo bueno, pero también puede acelerar lo malo.

“La estrategia del empresario no será reemplazada con IA. Si no tenemos en claro el proceso a implementar, estamos administrando caos, acelerando un caos existente”, señaló.

Ante ello, recomendó comenzar por revisar qué información existe, cómo está registrada y si los procesos están estandarizados. “Hay que hacer registro, estandarizar y automatizar, recién ahí pensaría en agente o en IA aplicada”, explicó.

La IA aplicada al análisis de documentación minera, con el ojo humano al final del proceso

La experiencia de Agustina Gueglio llevó el debate directamente al terreno minero. En Los Azules, donde actualmente lidera el desarrollo de implementación de soluciones, explicó, la inteligencia artificial se está aplicando en distintas áreas y presentó como ejemplo un desarrollo destinado al área de ingeniería y construcciones.

El proyecto trabaja con una enorme cantidad de documentación. Gueglio señaló que se manejan alrededor de 6.000 documentos y que, en etapa de prueba piloto y desarrollo, se implementó un sistema multiagente para colaborar con el análisis de documentación de contratistas y planos. El sistema cuenta con un agente especializado para cada una de las 20 disciplinas que intervienen en el análisis y genera un informe con comentarios. Sin embargo, la decisión final permanece en manos de la persona responsable de la revisión.

Para Gueglio, allí aparece uno de los principales aportes de la IA: funcionar como una herramienta de soporte capaz de ayudar a analizar información, reducir errores y disminuir tiempos, sin desplazar a quienes deben tomar las decisiones.

En el caso de la minería, consideró que existe un campo especialmente amplio para su aplicación en áreas donde se generan grandes volúmenes de datos. Los proyectos que se desarrollan durante años producen información de manera permanente y requieren decisiones cotidianas para avanzar. Por eso, señaló que puede resultar especialmente útil en áreas administrativas, donde la cantidad de datos generados puede convertirse en un insumo para tomar mejores decisiones.

Pero también dejó una premisa: disponer de la herramienta no significa necesariamente saber utilizarla. “Para aprender a implementar IA hay que aprender a usarla”, afirmó, al advertir que una herramienta puede entregar resultados poco útiles si quienes la utilizan no conocen su funcionamiento.

El valor que la tecnología no puede medir, bajo la óptica del criterio humano

Desde el área de Recursos Humanos, Antonella Barbano puso el foco en otro aspecto: aquello que una herramienta puede detectar y aquello que solamente puede ser comprendido a partir de la experiencia y el criterio de una persona.

Explicó que la IA permite acelerar procesos y detectar determinadas potencialidades, pero sostuvo que no reemplaza la mirada humana. Como ejemplo, mencionó el caso de un candidato con 20 años de trayectoria cuya certificación está próxima a vencer. Aunque ese dato puede tener peso en un proceso de selección, la experiencia acumulada durante esas dos décadas puede representar un valor que necesita ser analizado por una persona.

“La IA ayuda a los procesos y a determinar cuál es el potencial específico que buscamos, pero siempre lo vamos a llevar desde nuestro criterio a esta tecnología y herramientas que usamos hoy”, sostuvo.

Para Barbano, la capacitación también resulta central. Las personas deben conocer las herramientas para poder aprovecharlas y, al mismo tiempo, mantener el criterio propio para decidir cómo y cuándo utilizarlas. En ese sentido, planteó que antes de incorporar procesos de transformación es necesario conocer cada área y comprender la empresa “desde los inicios, los valores, las raíces”.

IA en las empresas y cómo implementarla de manera exitosa

Aunque cada expositora abordó la IA desde una experiencia diferente, las tres coincidieron al responder cuál es la capacidad que deberían desarrollar las empresas para implementarla de manera exitosa.

“Mujeres que Transforman” fue el espacio donde se abordó cómo la IA transforma industrias, procesos y formas de tomar decisiones

Para Orduña, es necesario pensar la organización como un todo y no como áreas aisladas, como un “cerebro operativo” en el que los procesos estén conectados y coordinados. También recomendó asesorarse para definir estrategias de implementación.

Gueglio puso el acento en aprender a utilizar las herramientas. Tener acceso a la tecnología, señaló, no alcanza si los usuarios no saben cómo obtener resultados útiles de ella.

Barbano, en tanto, remarcó la importancia de conocer profundamente cada área, la historia, los valores y las raíces de la organización antes de incorporar procesos de transformación.

Con distintos matices, las tres llevaron la conversación hacia un mismo punto: la inteligencia artificial puede acelerar procesos, ordenar información y asistir en el análisis, pero su valor depende de las personas que la implementan y de las decisiones que se toman a partir de ella.