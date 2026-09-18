Panel Institucional: digitalización, inteligencia artificial y proveedores globales, los desafíos que dejó Hackear la Minería

La minería que viene no se juega solamente en la cordillera. También se juega en los datos, los trámites, la inteligencia artificial, la capacitación, el financiamiento y, especialmente, en la capacidad que tengan las empresas sanjuaninas para crecer junto con los grandes proyectos. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el panel institucional de Hackear la Minería , la segunda edición del Ciclo Pilares y Hackeando San Juan organizada por DIARIO DE CUYO este viernes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Campanario y la revolución de la IA: "San Juan tiene todo para crecer a doble dígito en minería"

El lado físico de la tecnología: los minerales de la inteligencia artificial que mueven al mundo

Moderados por Federica Mariconda, referentes del Gobierno provincial, la Cámara Minera, CASEMI y CASETIC pusieron sobre la mesa los “puntos de dolor” que empieza a exhibir una industria que gana escala. Y, aunque cada sector planteó necesidades diferentes, apareció una coincidencia: la tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en una condición para acompañar el crecimiento .

Desde el Estado, el secretario Técnico del Ministerio de Minería, Pablo Fernández , puso el foco en una consecuencia directa del crecimiento de la actividad: cada vez hay más información, consultas y trámites que gestionar. Su cargo actual también aparece registrado en actividades sectoriales de 2026.

Fernández explicó que los desafíos de la nueva minería ya no pueden resolverse únicamente aumentando inversión o capacidad operativa. Uno de los problemas centrales, señaló, pasa por cómo procesar y hacer accesible el enorme volumen de información que genera el sector , tanto en el terreno como en las áreas administrativas.

En ese camino, el Ministerio avanzó durante 2024 y 2025 con la digitalización de bases de datos, la modernización del catastro minero y herramientas para facilitar el pago del canon. Pero el objetivo planteado va todavía más lejos.

“Nuestro objetivo final es lograr un trámite completamente digital”.

La búsqueda, explicó, es interconectar la información que produce el organismo y ponerla a disposición de empresas y ciudadanos de una manera más ágil. Una transformación que, para Fernández, tiene a la tecnología como pieza central.

Pablo Fernández, secretario Técnico del Ministerio de Minería, planteó avanzar hacia una gestión de los trámites mineros completamente digital. Daniel Arias

Ese planteo encontró rápidamente un correlato desde el Ministerio de Producción. Germán Von Euw, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que la incorporación del área a la estructura productiva provincial tuvo precisamente como objetivo vincular las capacidades científicas y tecnológicas con sectores estratégicos como la minería. Su función está registrada también ante el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Von Euw sostuvo que el sector productivo necesita avanzar hacia una transformación digital para ganar competitividad y productividad. Pero planteó además otro objetivo: no limitarse a contratar tecnología existente, sino desarrollar empresas sanjuaninas capaces de crearla: “Estamos buscando no solo proveedores locales, sino proveedores que puedan escalar y puedan ser globales”.

La estrategia incluye el fortalecimiento de firmas tecnológicas ya existentes y el acompañamiento a nuevos emprendimientos mediante procesos de preincubación, incubación y financiamiento. Para el funcionario, el dinero es solamente una parte del proceso: una solución debe validar su propuesta, encontrar mercado y demostrar que puede crecer.

Germán Von Euw destacó el desarrollo de proveedores tecnológicos capaces de crecer desde San Juan y competir en mercados más amplios. Daniel Arias

La IA como oportunidad para competir desde San Juan

Si Von Euw planteó la necesidad de crear proveedores globales, Cristian González, presidente de CASETIC, llevó esa posibilidad directamente al terreno de la inteligencia artificial. La cámara que encabeza reúne al ecosistema TIC sanjuanino y lo reconoce actualmente como su presidente. Para González, la irrupción de la IA modificó las condiciones de competencia y abrió una oportunidad inédita para compañías pequeñas o radicadas lejos de los grandes centros tecnológicos. “Hoy tenemos las mismas herramientas que cualquier empresa grande o multinacional. La inteligencia artificial puso a todos desde el mismo punto de partida”.

Su planteo apunta a pensar desde San Juan soluciones que no necesariamente terminen en los límites provinciales. La oportunidad, aseguró, es construir un ecosistema tecnológico que pueda resolver problemas mineros locales y, al mismo tiempo, exportar conocimiento y herramientas hacia otros mercados. “Desde acá podemos construir el polo tecnológico que ayude a encontrar soluciones innovadoras para la minería”, sostuvo.

Pero también puso un límite a la fascinación puramente tecnológica. Para González, innovar no consiste únicamente en desarrollar software o incorporar IA, sino en comprender a quien utiliza esa herramienta: el operario, el técnico o la empresa que enfrenta un problema concreto.

Cristian González, presidente de CASETIC, sostuvo que la inteligencia artificial abre una oportunidad para que empresas sanjuaninas compitan con jugadores de mayor escala. Daniel Arias

La idea atravesó buena parte del panel: no se trata de implementar tecnología porque esté disponible, sino de utilizarla para resolver dificultades reales de la industria. Allí apareció con fuerza la mirada de los proveedores mineros.

Escala, financiamiento y talento: lo que todavía falta resolver

El presidente de CASEMI, Juan Pablo Delgado, bajó la discusión al terreno cotidiano de las empresas que prestan servicios. Su conducción de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan figura actualmente en la información institucional de la entidad. Delgado fue directo al describir el escenario: “San Juan está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y el desafío es que la mayor cantidad de empresas sanjuaninas pueda estar dentro de esta industria que está creciendo”. Para lograrlo, sostuvo, habrá que “ampliar la torta de prestadores de servicios”. Después de dos décadas de experiencia en minería metalífera, consideró que la nueva escala de los proyectos obliga a las firmas locales a dar otro salto.

Enumeró cinco desafíos principales: escala empresarial, financiamiento, talento y capacitación, certificaciones y seguridad. En todos ellos, aseguró, la tecnología tiene margen para aportar soluciones. Delgado reveló además que CASEMI trabaja junto con el ecosistema tecnológico en una plataforma para que sus asociados puedan exhibir sus capacidades, una herramienta pensada para aumentar la visibilidad de los proveedores ante las compañías que demandarán servicios. Uno de sus planteos más concretos estuvo relacionado con los recursos humanos. Las prestadoras, explicó, enfrentan una doble dificultad: conseguir personal preparado y luego lograr retenerlo, después de invertir tiempo y recursos en su formación. Frente a eso, destacó los convenios con universidades y el uso de simuladores y plataformas digitales para ampliar la capacitación.

La mirada de Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, terminó de completar el círculo desde la perspectiva de las operadoras. Barceló ocupa ese cargo desde 2026 y su gestión tiene entre sus ejes declarados la profesionalización, la articulación y la innovación. Para ella, las compañías enfrentan permanentemente desafíos relacionados con eficiencia, seguridad, sustentabilidad, innovación y mejora continua de procesos. Y la oportunidad está en conectar esas necesidades con las capacidades que está desarrollando el ecosistema tecnológico sanjuanino.

Barceló señaló que empresas y organizaciones de distintos mercados mineros internacionales mantienen contactos con la Cámara y que el interés tecnológico dentro del sector viene creciendo. Por eso propuso dar un paso más: pasar de desarrollar soluciones aisladas para problemas específicos a construir una plataforma capaz de conectar de manera permanente las necesidades de las mineras con las respuestas disponibles en San Juan. La diferencia entre los diagnósticos terminó mostrando, al mismo tiempo, su punto de encuentro. Minería necesita administrar mejor una actividad que crece; Ciencia y Tecnología busca empresas capaces de generar soluciones; CASETIC entiende que la IA puede reducir las distancias competitivas; CASEMI advierte que los proveedores deben ganar escala; y la Cámara Minera identifica necesidades concretas que esas tecnologías pueden resolver.

Ese cruce resume buena parte del concepto detrás de Hackear la Minería: detectar problemas antes que soluciones prefabricadas y lograr que Estado, empresas mineras, proveedores y desarrolladores tecnológicos puedan trabajar sobre ellos juntos. Y también dejó planteado el desafío que atraviesa a San Juan en esta nueva etapa: que el crecimiento de la minería no solamente implique más proyectos, sino también más capacidades desarrolladas dentro de la provincia.