Infobae estrenó un cortometraje sobre Sarmiento realizado con Inteligencia Artificial

Tercera entrega de su saga histórica, Infobae estrenó Sarmiento, el maestro, corto realizado con Inteligencia Artificial dedicado a Domingo Faustino Sarmiento. Con Juan Leyrado como el prócer sanjuanino, ya está disponible en YouTube y en la plataforma del medio.

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Esta propuesta llega para dar continuidad al proyecto que comenzó con 25 de mayo de 1810 y El Libertador, sobre San Martí n En esta oportunidad, la trama se centra en reconstruir los instantes finales del emblemático padre de la educación argentina en el ocaso de su vida. La historia se sitúa en septiembre de 1888, en Asunción del Paraguay, mostrando la intimidad de un hombre debilitado por la enfermedad, pero firme en sus convicciones.

A la figura principal se suma la voz de Carla Peterson para dar vida a Faustina, la hija mayor del educador . Su personaje retrata el acompañamiento incondicional y el cuidado cotidiano en esa etapa final, mientras su padre persiste en la tarea de enseñar a leer a los jornaleros de su casa hasta el último día.

"No voy a ver el país que sembré, pero éste es mi mejor legado", dice, en referencia a la educación, su gran desvelo.

El proyecto contó con un equipo profesional multidisciplinario. Idea y dirección de Opy Morales , con guion de Marcelo Camaño y asesoramiento histórico de Adrián Pignatelli , busca bajar al prócer del pedestal y enfocarse en el aspecto más humano.

Inteligencia artificial y actores

El método de realización de esta docuficción destaca por haber invertido por completo la metodología tradicional de producción. Las interpretaciones dramáticas y el registro de audio de los actores se realizaron primero en estudio, funcionando como la estructura central sobre la cual se adaptó la tecnología.

A partir de esa base narrativa cargada de emoción y matices, los sistemas digitales construyeron la puesta visual respetando las pausas, ritmos y expresiones dictados por el elenco. Esta colaboración permitió que la innovación técnica potencie el trabajo artístico sin perder la calidad humana de las actuaciones.

Los realizadores y el elenco valoraron esta metodología donde el talento interpretativo mantiene la conducción del relato. Gracias a este recurso, el medio logró materializar escenas históricas complejas de una manera que de otra forma habría sido sumamente difícil de concretar.

Hitos de la obra de Sarmiento

El argumento recupera hitos fundamentales en la trayectoria del prócer, entre los que destaca la revelación del primer censo nacional de 1869, el cual expuso que cerca del 77% de la población argentina no sabía leer ni escribir. Esa cifra impactante atravesó su gestión y fundamentó su empeño por transformar la realidad del país.

La obra expone aquel dato verídico como un elemento dramático de gran peso que busca dialogar con el presente. A través del intercambio de los personajes, el cortometraje invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la enseñanza pública y el compromiso social a lo largo de las generaciones.

Con una propuesta dinámica y moderna, la iniciativa busca conectar a los espectadores más jóvenes con los pasajes clave de la historia nacional. La obra propone entender el valor de la enseñanza mediante una experiencia visual accesible en las plataformas digitales (Fuente: Infobae).