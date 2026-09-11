La última morada de Sarmiento: un recorrido por la sede oficial que une las raíces cuyanas con la Capital Federal

Situada en pleno microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —más precisamente en la calle Sarmiento 1251—, la Casa de San Juan en Buenos Aires se consolidó a lo largo de los años como un espacio fundamental de integración, intercambio y desarrollo para los sanjuaninos. Lejos de ser solo un recordatorio del pasado, la institución funciona como un puente dinámico entre Cuyo y la capital del país, adaptándose permanentemente a las necesidades de su comunidad.

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Además de su rol como sede de actividades oficiales y de difusión de la cultura sanjuanina, el organismo cumple un rol social clave: brinda asistencia directa a los ciudadanos de la provincia que son derivados a Buenos Aires por motivos de salud y facilita la gestión de trámites administrativos a distancia vinculados al Registro Civil.

Para comprender la magnitud de este espacio es necesario remontarse a sus cimientos. La propiedad fue adquirida por Domingo Faustino Sarmiento tras finalizar su mandato presidencial (1868-1875), convirtiéndose en la residencia de su vejez y la única de su exclusiva propiedad en Buenos Aires. Fue el reducto donde el prócer pudo disfrutar de una vida familiar e intelectual tras una extensa trayectoria pública.

Nacido en San Juan en 1811 y fallecido en Asunción del Paraguay en 1888, Sarmiento habitó numerosas residencias a lo largo de su vida, pero mantuvo una vinculación profunda con dos de ellas: su Casa Natal en territorio sanjuanino y este emblemático hogar porteño.

Tras su fallecimiento, la propiedad pasó por diversas manos: fue vendida por su familia en 1891 y albergó desde una vivienda familiar hasta un laboratorio y una escuela. No fue sino hasta 1947 cuando el Estado Nacional la adquirió para destinarla a la Seccional 3ª de la policía. Sin embargo, un año más tarde, la relevancia del lugar pesó más y fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Paralelamente, la Legislatura de la Provincia de San Juan promulgó por ley la creación de la Casa de San Juan en Buenos Aires para establecer la representación oficial de la provincia. Tras pasar por distintos locales del microcentro, en 1980 el Estado Nacional cedió oficialmente al gobierno sanjuanino el cuidado y la restauración del histórico edificio. Tras un minucioso trabajo para preservar su valor arquitectónico y dotarlo de funcionalidad, la sede actual fue inaugurada oficialmente en 1988, en el marco del centenario de la muerte del "Maestro de América".

Arquitectura que evoca raíces cuyanas

Visitar la casona es un viaje directo a la historia argentina. Su diseño arquitectónico —compuesto por patios interiores abiertos que brindan luz natural, galerías semicubiertas tradicionales y un clásico aljibe de época colonial— transporta inmediatamente a las raíces cuyanas de Sarmiento.

Uno de los detalles más caros al sentimiento histórico es la presencia de una higuera en el patio central, que recuerda aquel espacio del Barrio El Carrascal en San Juan donde el prócer solía pasar horas escribiendo y reflexionando.

Servicios y contacto con la comunidad

En la actualidad, la institución despliega una amplia variedad de funciones que se dividen en áreas clave:

Representación y Cultura: Funciona como sede de reuniones oficiales del Gobierno de San Juan, difunde la vida y obra de Sarmiento y visibiliza el trabajo de artistas y hacedores culturales de la provincia.

Asistencia Social y Trámites: Otorga soporte integral a los sanjuaninos derivados por tratamientos médicos y gestiona trámites a distancia del Registro Civil.

Turismo y Producción: Promueve la oferta turística sanjuanina y los bienes y servicios producidos en el suelo provincial.

Para aquellos interesados en establecer contacto con la institución, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 11 43825580 y 11 43829241, o bien la vía de correo electrónico institucional. La sede recibe consultas de lunes a viernes en su dirección oficial de Sarmiento 1251 (C1041AAY), CABA.