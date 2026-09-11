Día del Maestro: San Juan homenajeó a Sarmiento, su legado y destacó la alfabetización

Este viernes, en el marco del Día del Maestro , se desarrolló el acto oficial en San Juan con la presencia de autoridades provinciales y representantes de la comunidad educativa. La ceremonia estuvo atravesada por la figura de Domingo Faustino Sarmiento , su legado y los desafíos actuales de la educación, justamente en la puerta de su casa natal.

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La ministra de Educación, Silvia Fuentes , repasó la vida y obra del prócer sanjuanino y destacó especialmente su convencimiento de que la educación era el camino para transformar la realidad. “Cada 11 de septiembre los argentinos volvemos a Sarmiento porque sus preguntas siguen vivas”, expresó.

Fuentes recordó que Sarmiento se preguntaba cómo lograr que un niño nacido en una provincia alejada tuviera las mismas oportunidades que cualquier otro argentino. “ Su respuesta fue una sola: la escuela ”, afirmó.

En ese sentido, la ministra destacó que la provincia decidió colocar la alfabetización como una de las principales prioridades de la gestión . Allí mencionó el programa Comprendo y Aprendo , que comenzó a implementarse desde las salas de 4 y 5 años y los primeros grados de la primaria, con el objetivo de fortalecer la lectura y la comprensión.

“Lo hicimos como le gustaba a Sarmiento, con métodos, con libros, en las aulas, con formación docente y midiendo resultados ”, sostuvo Fuentes.

La funcionaria también hizo referencia a los resultados de la última prueba Aprender, realizada en noviembre de 2025, y aseguró que San Juan registró una mejora superior al promedio nacional.

Según detalló, en Lengua la provincia creció 14 puntos. “Eso significa que en San Juan, gracias al esfuerzo de todos, hay miles de chicos que hoy leen mejor que hace dos años”, afirmó.

Fuentes también mencionó las políticas implementadas para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las escuelas. En ese marco, señaló que más de 40.000 estudiantes y docentes de todos los niveles fueron alcanzados por programas que se implementan en los distintos departamentos.

El mensaje de Fabián Martín a los docentes

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó algunas de las iniciativas impulsadas por Sarmiento, entre ellas el primer censo nacional y su decisión de avanzar en la creación de escuelas y en la formación de docentes.

Martín recordó que los resultados del censo permitieron advertir el alto nivel de analfabetismo existente y que, a partir de ese diagnóstico, Sarmiento entendió que era necesario crear infraestructura educativa y capacitar maestros. En ese contexto, destacó la llegada de docentes provenientes de Estados Unidos.

El vicegobernador también resaltó el perfil de Sarmiento como impulsor de distintas áreas del desarrollo nacional y celebró que San Juan haya sido declarada Capital de la Educación de la República Argentina, al considerar que esa distinción implica también una responsabilidad para la provincia.

“Qué gran responsabilidad. Qué gran legado, qué tremenda responsabilidad que tenemos los sanjuaninos de poder hacer honor, hacer la capital de la educación en la República Argentina”, sostuvo.

Martín señaló además que desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego se estableció a la educación como una de las prioridades y remarcó la importancia de las políticas destinadas a que los chicos no solamente aprendan a leer, sino también a comprender.

“La escuela es nuestro segundo hogar”

En el cierre de su discurso, el vicegobernador dedicó unas palabras especialmente a los docentes y destacó que su tarea excede la transmisión de conocimientos.

“La escuela es el segundo hogar que tenemos todos”, afirmó Martín, quien comparó al maestro y a la maestra con una segunda mamá o un segundo papá que acompaña a los estudiantes tanto en los buenos momentos como en las dificultades.

También resaltó el valor del vínculo que los docentes construyen con sus alumnos y la confianza que depositan en ellos. “No solamente enseña, sino que acompaña y cree en su alumno”, expresó.

El acto concluyó con un reconocimiento a todos los docentes sanjuaninos y con un mensaje centrado en la educación como herramienta para construir el futuro de la provincia, retomando uno de los principales legados de Sarmiento.

Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.