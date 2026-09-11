    • 11 de septiembre de 2026 - 06:47

    Las heladas tardías ya generaron 220 denuncias y unas 2.800 hectáreas a peritar en San Juan

    Las heladas de esta semana ya generaron 220 denuncias y unas 2.800 hectáreas a peritar en distintos departamentos de San Juan.

    La vid es, hasta ahora, el cultivo más golpeado por las heladas: el sector privado estima pérdidas de entre el 50% y el 70% en algunas fincas.

    La vid es, hasta ahora, el cultivo más golpeado por las heladas: el sector privado estima pérdidas de entre el 50% y el 70% en algunas fincas.

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    Por Lara Carrascosa

    San Juan atraviesa una de las semanas más complicadas del año agrícola. Dos heladas consecutivas, en la madrugada del lunes y en la del martes, golpearon a la vid, el olivo y la fruta de carozo en distintos departamentos de la provincia. La del lunes 7 de septiembre fue la más severa: se registraron temperaturas de hasta 7,5 grados bajo cero durante más de cuatro horas. La del martes 8 de septiembre, en cambio, fue más leve.

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    El impacto se refleja en el ritmo de las denuncias. El lunes había 12; el martes ya sumaban alrededor de 100; y hacia el cierre de esta semana, la cifra había trepado a 220, según indicó Miguel Moreno —secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan —. Esas 220 denuncias equivalen a unas 2.800 hectáreas a peritar, aunque el funcionario aclaró que esa superficie no está necesariamente dañada en su totalidad, sino que es la que tienen registrada en cultivo los productores que hicieron la presentación.

    Sarmiento y 25 de Mayo, entre los más golpeados

    Hasta el momento Sarmiento y 25 de Mayo concentran la mayor cantidad de daño, aunque se evitó anticipar cuál será finalmente el departamento más afectado porque el relevamiento sigue en curso. Otros reportes del propio Ministerio de Producción, difundidos días atrás por el ministro Gustavo Fernández, ubicaron además a Caucete y 9 de Julio entre los departamentos con mayor cantidad de reclamos.

    En cuanto a los cultivos, la mayor parte del daño reportado se concentra en la vid. Moreno indicó que las variedades con brotes más adelantados fueron las más perjudicadas, y que también hay pérdidas en fruta de carozo, como el almendro. El olivo también aparece entre los cultivos afectados: técnicos que recorrieron fincas en Sarmiento y el propio presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, Daniel Fernández, confirmaron daños relevantes en el cultivo, por lo que se esperan más denuncias del sector en los próximos días.

    Desde el sector privado, las estimaciones son más severas que las oficiales. Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, había señalado esta semana que las pérdidas en uva podrían ubicarse entre el 50% y el 70% de la producción. Desde el Ministerio, en cambio, prefieren no arriesgar todavía un porcentaje: el estado de brotación es desparejo entre fincas —e incluso dentro de una misma finca—, lo que hace que el impacto varíe caso por caso.

    Moreno descartó que el viento zonda posterior a la helada haya agravado el daño por deshidratación de brotes. Sí advirtió que existe una alerta para el fin de semana por la posibilidad de una nueva helada, en línea con el ingreso de un frente polar que anticiparon especialistas en climatología para los próximos días.

    Cómo hacer la denuncia

    La denuncia debe presentarse dentro de los diez días hábiles posteriores al siniestro, en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, que funciona en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico. Es necesario presentar la boleta del impuesto inmobiliario o el informe de Rentas del inmueble afectado; si la documentación no está a nombre de quien realiza la presentación, debe sumarse la escritura o el boleto de compraventa correspondiente. Por el feriado del viernes, el Gobierno provincial dispuso esta semana una extensión horaria excepcional para recibir denuncias.

    A partir de la denuncia, una comisión técnica realiza el peritaje: determina la superficie afectada, el porcentaje de daño del cultivo y el impacto en el total de la finca, ya que puede darse el caso de que el daño haya afectado solamente a uno de los cultivos de un mismo establecimiento. Con esa evaluación se arman los paquetes de asistencia para los productores, en el marco del Programa de Asistencia Económica Agrícola por Contingencias Climáticas, vigente desde el 1° de septiembre.

    El programa alcanza especialmente a quienes tienen hasta 20 hectáreas, aunque Moreno remarcó que los productores de mayor superficie también deben denunciar, porque esos registros son un requisito para evaluar una eventual declaración de emergencia agropecuaria.

    Medidas de fondo para la vitivinicultura

    La situación de la vid ya era compleja antes de la helada, y desde el Ministerio remarcan que vienen sosteniendo distintas líneas de asistencia: créditos para la cosecha, créditos para la compra de productos fitosanitarios y un programa de apoyo a las labores culturales, como la poda, con tasas bajas. A la vez, Moreno mencionó trabajo en temas estructurales: recambio varietal, gestiones con empresas internacionales para incorporar variedades de uva de mesa aceptadas en el mercado externo, y un proyecto de ley para incorporar los jugos naturales al marco normativo agroindustrial, que según indicó ya cuenta con estado parlamentario.

    El funcionario aclaró que el mismo programa de contingencias climáticas alcanza también a los cultivos frutihortícolas y a los frutales de carozo, no solo a la vid.

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