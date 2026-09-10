Alerta preventiva por heladas: podrían registrarse temperaturas bajo cero entre el sábado y el lunes

Los pronósticos anticipan temperaturas bajo cero en algunas zonas productivas, una semana después de la helada que afectó vides y frutales en plena brotación.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, emitió una alerta preventiva por la posibilidad de heladas para este sábado 12, el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre. Según los pronósticos actuales, podrían registrarse temperaturas bajo cero en algunas zonas agrícolas de la provincia. Desde la cartera aclararon que se trata de un pronóstico que puede variar en las próximas horas, y que la información se difunde de manera preventiva para que los productores estén atentos y puedan tomar los recaudos necesarios para proteger sus cultivos.

El aviso llega apenas cinco días después de que la provincia atravesara su primera helada tardía relevante de la temporada. Durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, gran parte de los valles productivos registró temperaturas bajo cero, con mínimas de hasta casi 6 grados bajo cero en localidades como Media Agua y Barreal, y tramos de hasta ocho horas seguidas con el termómetro en negativo, según registros relevados por productores de la zona y difundidos por medios especializados del sector agropecuario.

Un momento sensible para vides y frutales Ese episodio coincidió con la etapa de brotación de vides y frutales, uno de los momentos de mayor exposición del cultivo frente a las bajas temperaturas. Desde la Mesa Vitícola provincial habían señalado, en ese momento, que el impacto se concentraría principalmente en variedades de uva de mesa y pasa, por el estado de floración en que se encontraban. Especialistas del INTA advirtieron, además, que una vez cumplidas las horas de frío del invierno, las plantas comienzan a responder a las temperaturas más altas y a salir del reposo invernal, lo que las vuelve particularmente vulnerables a una helada tardía en las semanas previas al inicio de la primavera. Cuando una helada afecta a la yema principal de la vid —la de mayor potencial productivo—, la planta puede rebrotar de una yema secundaria, pero el rendimiento perdido no se recupera por completo.

La nueva alerta se produce, así, en un contexto en el que el sector ya viene monitoreando de cerca cada variación del clima, tras un episodio que aún no tiene una evaluación de daños consolidada.