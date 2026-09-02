Oficial: emiten alerta por viento Zonda en San Juan y anticipan ráfagas de hasta 70 km/h

La tarde de este miércoles 2 de septiembre estará marcada por la presencia de viento Zonda en San Juan, según informó la Dirección de Protección Civil. El organismo emitió una alerta amarilla y advirtió que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, con posibles complicaciones en distintos sectores de la provincia.

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De acuerdo con el informe, el viento tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar puntualmente los 70 km/h.

El fenómeno puede generar una importante reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Protección Civil pidió extremar las precauciones y prestar especial atención a posibles cables caídos, ramas y objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

También recomendó mantener puertas y ventanas cerradas y aseguradas. En caso de circular en vehículo, solicitó hacerlo a velocidad reducida, mantener distancia entre automóviles y llevar siempre las luces bajas encendidas.

Además, aconsejó no detenerse debajo de árboles ni cerca de elementos sujetos a edificios, como carteles, marquesinas o toldos. También sugirió tener linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

Advierten por el alto riesgo de incendios

Uno de los principales riesgos asociados al Zonda es la propagación rápida de incendios forestales. Protección Civil recordó que el peligro aumenta debido a la sequedad de la vegetación, las altas temperaturas y la baja humedad.

Por ese motivo, pidió no arrojar colillas de cigarrillos en sectores con vegetación ni tirar basura en campos o terrenos, ya que algunos residuos pueden actuar como material inflamable.

También está desaconsejado realizar fogatas o cualquier tipo de fuego cerca de zonas agrícolas o de vegetación susceptible de incendiarse.

El organismo recordó además que la quema de hojas y basura está prohibida por ley y que quienes sean detectados provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad deben ser denunciados al 911.

Para quienes viven en zonas rurales, Protección Civil recomendó mantener despejado el perímetro de las viviendas y generar callejones de más de cinco metros de ancho, dejando el terreno sin vegetación para reducir el riesgo de que las llamas alcancen las casas.

Ante la detección de humo o un incendio, la indicación es comunicarse inmediatamente con Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple, como primeras medidas, el aviso a las autoridades y la eventual evacuación.

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