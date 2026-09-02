    • 2 de septiembre de 2026 - 11:07

    Oficial: suspenden las clases en tres departamentos por el alerta de viento Zonda

    Lo informó el Ministerio de Educación de la Provincia.

    Oficial: suspenden las clases en tres departamentos por el alerta de viento Zonda

    Oficial: suspenden las clases en tres departamentos por el alerta de viento Zonda

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    Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informó que este 2 de septiembre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal, a partir de las 13.

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    La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiante el almuerzo previsto.

    Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

    La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

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