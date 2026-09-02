Miércoles con calor y viento Zonda que hará llegar la máxima a casi 30°C: así estará el tiempo en San Juan

San Juan tendrá este miércoles una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y el viento Zonda. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 29°C, c on cielo despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá despejado y la temperatura rondará los 11°C. El viento soplará del sector oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas llegará el momento más cálido de la jornada. Por la tarde, la temperatura trepará hasta los 29°C, mientras que el cielo estará algo nublado. El viento Zonda se intensificará y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 26°C y el cielo continuará algo nublado. El viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El viento sur hará descender la temperatura por lo tanto el jueves se espera una máxima de 21°C y una mínima de 11°C, mientras que el viernes la temperatura alcanzará los 19°C.

El descenso será más marcado durante el fin de semana: el sábado se espera una máxima de 16°C, el domingo de 14°C y el lunes de 16°C. El martes, en tanto, la máxima volvería a ubicarse en 16°C.

Alerta amarilla para algunos departamentos

El SMN mantiene bajo alerta a Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia y Precordillera de Jáchal. Allí se esperan este miércoles vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

El pronóstico del tiempo en San Juan

Clima en San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.