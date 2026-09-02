    • 2 de septiembre de 2026 - 08:43

    Alerta por viento Zonda en San Juan: ¿qué pasará con las clases?

    El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada pesada.

    Alerta por viento Zonda en San Juan: ¿qué pasará con las clases?

    Alerta por viento Zonda en San Juan: ¿qué pasará con las clases?

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    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas en la provincia tras emitir un alerta amarillo por la llegada de viento Zonda para este miércoles 2 de septiembre de 2026. El fenómeno promete hacerse sentir con fuerza en distintos puntos del territorio sanjuanino, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y un brusco cambio en las condiciones del tiempo.

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    Cómo afectará el fenómeno a la provincia

    El Zonda se manifestará con mayor intensidad durante las horas de la tarde, provocando un notable incremento en la temperatura que elevará la máxima hasta los 29°C, acompañado por una fuerte caída en los niveles de humedad ambiente. Las zonas precordilleranas y algunos departamentos de la región serán los principales escenarios donde el viento se sentirá con mayor crudeza. Sin embargo, hacia la noche se espera el ingreso de un frente sur que traerá un alivio temporal pero un marcado descenso térmico.

    La postura oficial frente al dictado de clases

    Ante este escenario, las actividades escolares continúan desarrollándose con total normalidad en los establecimientos educativos de toda la provincia, tanto públicos como privados.

    El Ministerio de Educación hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial para suspender las clases. De todos modos, las autoridades ministeriales y los equipos de Protección Civil se encuentran monitoreando de manera constante la evolución del pronóstico y el impacto real de las ráfagas en los diferentes departamentos.

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