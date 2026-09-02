Bureau de Eventos y Convenciones: 7 ejes para convertir la provincia en un destino más competitivo

San Juan ha dado un paso estratégico hacia la consolidación y jerarquización de su oferta turística integral. En un encuentro institucional realizado en las instalaciones del Chalet Cantoni, el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones , presentó formalmente el Plan de Desarrollo del Turismo de Reuniones San Juan 2026–2030.

Con un trabajo mancomunado con el sector público y privado, esta iniciativa busca articular las fortalezas provinciales para proyectar al territorio como una de las sedes de referencia dentro del competitivo mercado del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

El documento presentado muestra el trabajo programado para los próximos cinco años y busca ordenar y dar previsibilidad a las políticas destinadas al crecimiento del sector de congresos, eventos e incentivos. El objetivo central de esta planificación es incrementar sustancialmente la cantidad, calidad y diversidad de los encuentros que eligen a San Juan como sede, fortaleciendo la competitividad de todo el ecosistema productivo vinculado al turismo de reuniones.

Un pilar fundamental de este plan radica en su metodología de elaboración: no responde a una decisión unilateral, sino a una construcción colectiva y transversal. El diseño fue liderado por el San Juan Bureau de Eventos junto con el Ministerio de Turismo , cámaras empresariales, universidades y actores del sector privado, consolidando una visión de desarrollo compartida con proyección al año 2030.

Para transformar los objetivos generales en metas operativas y acciones concretas durante el periodo 2026–2030, el plan se estructura sobre siete ejes de gestión fundamental:

1. Captación y desarrollo de eventos: diseñado para desplegar estrategias proactivas en la atracción de congresos nacionales e internacionales. Incluye la optimización de las candidaturas de la provincia mediante carpetas técnicas de alto nivel, la mejora de los procesos de postulación y la generación de un esquema de beneficios e incentivos atractivos para organizadores y comités evaluadores.

diseñado para desplegar estrategias proactivas en la atracción de congresos nacionales e internacionales. Incluye la optimización de las candidaturas de la provincia mediante carpetas técnicas de alto nivel, la mejora de los procesos de postulación y la generación de un esquema de beneficios e incentivos atractivos para organizadores y comités evaluadores. 2. Promoción y posicionamiento del destino: orientado a consolidar la marca San Juan dentro del segmento MICE. Contempla una presencia reforzada en ferias especializadas del sector, el desarrollo de una identidad de marca propia, campañas de comunicación dirigidas a públicos profesionales y la realización de visitas técnicas de inspección y viajes de familiarización (FAM tours).

orientado a consolidar la marca San Juan dentro del segmento MICE. Contempla una presencia reforzada en ferias especializadas del sector, el desarrollo de una identidad de marca propia, campañas de comunicación dirigidas a públicos profesionales y la realización de visitas técnicas de inspección y viajes de familiarización (FAM tours). 3. Diversificación de productos: apunta a ampliar la oferta turística hacia nuevos nichos de alto valor, tales como el turismo de incentivos corporativos, las bodas de destino (destination weddings), el turismo deportivo y los encuentros técnicos vinculados a sectores productivos estratégicos de la provincia como la minería, la industria y las energías renovables.

apunta a ampliar la oferta turística hacia nuevos nichos de alto valor, tales como el turismo de incentivos corporativos, las bodas de destino (destination weddings), el turismo deportivo y los encuentros técnicos vinculados a sectores productivos estratégicos de la provincia como la minería, la industria y las energías renovables. 4. Conectividad y accesibilidad: constituye un pilar clave para la competitividad territorial. Reúne acciones destinadas a gestionar mayores frecuencias aéreas, mejorar las vías y accesos terrestres, y brindar información logística integral que facilite la llegada y estadía de organizadores y asistentes.

constituye un pilar clave para la competitividad territorial. Reúne acciones destinadas a gestionar mayores frecuencias aéreas, mejorar las vías y accesos terrestres, y brindar información logística integral que facilite la llegada y estadía de organizadores y asistentes. 5. Profesionalización del ecosistema MICE: apuesta al fortalecimiento del capital humano a través de programas continuos de capacitación para prestadores locales, formación bajo estándares internacionales de calidad y certificaciones destinadas a elevar la excelencia en la prestación de servicios hoteleros, gastronómicos y técnicos.

apuesta al fortalecimiento del capital humano a través de programas continuos de capacitación para prestadores locales, formación bajo estándares internacionales de calidad y certificaciones destinadas a elevar la excelencia en la prestación de servicios hoteleros, gastronómicos y técnicos. 6. Gobernanza y articulación público-privada: enfocado en consolidar la estructura institucional del San Juan Bureau de Eventos y generar mesas de trabajo permanentes que integren a ministerios, municipios, cámaras empresariales, universidades y organizaciones vinculadas al sector.

enfocado en consolidar la estructura institucional del San Juan Bureau de Eventos y generar mesas de trabajo permanentes que integren a ministerios, municipios, cámaras empresariales, universidades y organizaciones vinculadas al sector. 7. Inteligencia comercial, innovación y sostenibilidad: incorpora herramientas modernas de gestión como sistemas de administración de contactos (CRM), indicadores de seguimiento, medición rigurosa del impacto y derrama económica de los eventos, así como la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social en la organización de encuentros.

Una hoja de ruta respaldada por resultados

El Plan Estratégico 2026–2030 no parte de cero, sino que se apoya en una trayectoria sólida que San Juan ha edificado en los últimos años como sede de grandes citas científicas, académicas y deportivas de escala nacional e internacional.

Entre los antecedentes recientes se destaca la captación y realización del 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, llevado a cabo en agosto de 2026. A esto se le suma la confirmación de la provincia como sede oficial de dos eventos de gran jerarquía: el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos 2027 y el Congreso Iberoamericano de Acústica (FIA) 2028.

Además, la provincia mantiene una presencia activa en espacios de comercialización y promoción de referencia, tales como Meet Up Argentina, donde la delegación sanjuanina entabla alianzas estratégicas con organizadores profesionales de congresos (OPC) y decisores clave del mercado.

Infraestructura de vanguardia y proyección económica

El crecimiento del turismo de reuniones en San Juan encuentra un respaldo sólido en sus ventajas competitivas y de infraestructura. La provincia dispone de instalaciones deportivas de nivel internacional, sumadas al desarrollo del Eje Cívico-Cultural, un verdadero "centro de convenciones a cielo abierto" que integra museos, teatros y espacios públicos de alta jerarquía arquitectónica. Esta infraestructura se complementa con el dinamismo de las industrias productivas locales, las cuales actúan como polo de atracción para seminarios y exposiciones empresariales.

La meta hacia el 2030 es posicionar a San Juan como un destino más competitivo, profesionalizado y visible ante el mercado global. A través de este esfuerzo articulado entre el Estado y el sector privado, se busca convertir al turismo MICE en un motor de desarrollo sostenible, capaz de desestacionalizar la demanda turística, dinamizar el comercio local y generar un impacto económico directo en hoteles, restaurantes, transportes y servicios de toda la provincia.