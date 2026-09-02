Un instituto educativo sanjuanino, el único en recibir fondos para reinventarse con Inteligencia Artificial

Dentro del Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se hizo la entrega de 350 millones de pesos en aporte no reembolsable para la digitalización de pymes de San Juan. En ese escenario, el Instituto Superior de Formación Docente ISPE “Domingo Faustino Sarmiento” fue uno de los seleccionados, siendo la única institución educativa en participar de la convocatoria y en recibir el dinero para la reinvención con IA.

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La entrega de los fondos fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y apunta a promover la incorporación de innovación tecnológica en distintos sectores de la economía y el desarrollo local. A la convocatoria se presentaron 60 proyectos, de los cuales 27 fueron elegidos. Además del instituto educativo, fueron beneficiaras empresas de diversos rubros, como software y servicios informáticos, gastronomía, alimentos, construcción, consultoría, servicios profesionales, salud, vitivinicultura, industria, comercio, telecomunicaciones, logística, transporte, educación, servicios mineros y desarrollo inmobiliario.

En el caso del ISPE, el financiamiento permitirá según detallaron sus autoridades, a poner en marcha el proyecto denominado “Instituto Inteligente” . Trata de una propuesta que busca avanzar en un rediseño organizacional y utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta para mejorar de manera continua los procesos educativos, académicos y administrativos.

El proyecto tiene un presupuesto total de $24 millones, y de ese monto, $15 millones serán cubiertos a través del financiamiento provincial, mientras que los $9 millones restantes serán aportados por la propia institución.

El alcance de la iniciativa va más allá de la incorporación de una nueva herramienta tecnológica. El objetivo es generar una transformación en la manera en que la institución organiza, analiza y utiliza su información, bajo el modelo “Organizational Commons”, un sistema que apunta a construir un ecosistema común de conocimiento y gestión.

Inteligencia Artificial para potenciar el trabajo humano

La apuesta del ISPE no es reemplazar a las personas con IA, sino utilizar la tecnología como un potenciador de la capacidad de sus equipos. El proyecto impactará sobre los 70 colaboradores que integran las áreas docentes y administrativas de la institución y, de manera directa, sobre los 750 alumnos activos que forman parte de su comunidad educativa.

La implementación está prevista en un plazo de entre tres y seis meses y buscará resolver tres grandes desafíos de manera simultánea: mejorar la inteligencia curricular y académica, optimizar la gestión administrativa y económica, e impulsar la innovación y la adopción de nuevas herramientas por parte de los docentes.

Uno de los principales cambios estará relacionado con la posibilidad de contar con información académica y de gestión de manera más ágil. La IA permitirá interarticular datos con la currícula oficial y analizar el impacto de la enseñanza teniendo en cuenta distintos segmentos socioeconómicos y etarios de los estudiantes.

De esta manera, la institución buscará obtener una mirada más precisa sobre sus procesos formativos y utilizar esa información para la mejora continua.

Información en tiempo real para decidir más rápido

Otro de los ejes centrales será la transformación de la gestión administrativa y económica. El nuevo sistema permitirá que la información esté disponible en tiempo real, con el objetivo de reducir las demoras y agilizar la toma de decisiones.

Uno de los cambios más significativos será que coordinadores y directivos podrán realizar consultas sobre el estado académico o presupuestario utilizando lenguaje natural, sin necesidad de depender de la elaboración manual de reportes o de conocimientos técnicos específicos para acceder a la información. La propuesta busca reducir las asimetrías de información dentro de la organización y liberar tiempo que actualmente se destina a tareas manuales.

A su vez, el sistema apuntará a fortalecer la autonomía operativa de la institución. El objetivo es que el acceso al conocimiento y a la información estratégica no dependa exclusivamente de determinadas personas, sino que pueda estar disponible dentro de una estructura capaz de sostenerse y actualizarse en el tiempo.

Una transformación que también crea un nuevo perfil laboral

El impacto del proyecto también llegará a la estructura de trabajo del ISPE. La transformación tecnológica incluirá la reconversión interna de uno de los colaboradores hacia un nuevo rol: el de “Arquitecto del Organizational Commons”.

Esta persona tendrá la tarea de sostener, organizar y escalar el ecosistema tecnológico que comenzará a implementarse en la institución. La creación de este perfil representa, además, una apuesta por la generación y reconversión de empleos calificados vinculados a las nuevas demandas de la economía del conocimiento.

La tercera gran dimensión del proyecto estará centrada en la innovación docente. El sistema buscará ordenar y facilitar la incorporación de nuevas herramientas cognitivas y metodologías de enseñanza, con capacidad para actualizarse de manera continua de acuerdo con las necesidades de la economía regional y los cambios que plantea la tecnología.

Así, la selección del ISPE no sólo representa la obtención de un financiamiento para desarrollar una herramienta tecnológica. El hecho de haber sido la única institución educativa elegida entre las 27 organizaciones beneficiadas marca un punto de partida para un proceso de transformación más amplio que puede ser un modelo base a replicar por otras instituciones.