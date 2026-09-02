Avanza el reclamo judicial de padres de preuniversitarios por los paros: las dos acciones legales en estudio y los plazos para accionar

Tras haber reunido el dinero que se necesitaba, los padres autoconvocados de alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzan en el reclamo judicial ante la pérdida de días de clases por las medidas de fuerza docentes. Con la representación de letrados confirmada, por estas horas lo que se estudia es la medida más viable, en el marco de un nuevo paro de actividades y un plan de lucha que promete profundizarse.

Padres autoconvocados de alumnos preuniversitarios se preparan para una batalla judicial ante los paros en la UNSJ

Detrás de la representación legal de los padres está el Estudio Domínguez & Saavedra . Mariano Domínguez, uno de los abogados que llevará el reclamo a la Justicia Federal, confirmó a DIARIO DE CUYO que, si bien se venían sosteniendo conversaciones con los padres, la representación legal propiamente dicha se asumió la semana pasada. Asumiendo el rol, ahora el estudio está enfocado en la herramienta judicial a implementar, donde se analiza un amparo o ir por la vía contencioso-administrativa . Sobre ello dijo: “Dentro de cada una de estas opciones hay más específicas”.

“Tenemos que buscar alternativas que sean rápidas, porque el tiempo es la esencia del reclamo, esto en función del plan de lucha anunciado por los gremios” , destacó. Según anticipó, el planteo podría quedar concretado entre esta semana y la próxima, con el objetivo de avanzar en una presentación judicial en el corto plazo.

El principal argumento de los padres parte del hecho que, desde el inicio del ciclo lectivo a la fecha, la UNSJ acumula un promedio de 36 días perdidos de clases, cuyo conteo sigue en ascenso si se tiene en cuenta la medida de fuerza de esta semana tras el fracaso de la negociación paritaria. Para el abogado, la continuidad de esta situación podría poner en riesgo el año escolar y afectar el derecho de los estudiantes al acceso a la educación.

“Los padres reconocen, y es cierto, que los docentes tienen derecho al reclamo. El problema es que todos los derechos se tienen que ejercer no de forma absoluta, sino medidos y limitados por los derechos de los demás” , sostuvo Domínguez.

Protestar y educación, dos derechos constitucionales en debate

Domínguez reconoció que no se trata de un planteo judicial sencillo, precisamente porque involucra derechos de rango constitucional. Por un lado, el derecho de los docentes a reclamar y ejercer medidas gremiales; por otro, el derecho de los alumnos a recibir educación.

Será esa ponderación la que deberá realizar la Justicia. “Estamos convencidos de que podemos plantear un caso con argumentos sólidos”, afirmó el abogado, aunque aclaró que finalmente será el juzgado el que determine si corresponde hacer lugar al reclamo.

Cabe destacar que la decisión de acudir a la vía judicial por parte de los padres parte de un intento sostenido por mantener dialogo tanto con las autoridades de la UNSJ como con los representantes gremiales, sin lograr llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Ante ese escenario, entienden que el diálogo se encuentra actualmente frenado y que la vía judicial aparece como la alternativa para intentar obtener una respuesta.

El avance del ciclo lectivo y la profundización de las medidas de fuerza, factores claves a considerar

El tiempo será uno de los elementos centrales de la estrategia que defina el grupo. Según Domínguez, necesitan encontrar un mecanismo que permita obtener una respuesta rápida, debido a que el reclamo está directamente vinculado con la continuidad del ciclo lectivo y con el plan de lucha que se extenderá por semanas.

La intención de los abogados es estudiar a fondo cada opción, sus viabilidades y antecedentes para trasladar luego la información a los padres y elegir en conjunto qué acción realizar. “Todo va a depender de la vía legal que los padres elijan”, explicó Domínguez, quien adelantó que entre esta semana y la siguiente esperan tener elaborado el planteo para presentarlo ante los padres y definir la alternativa definitiva.

La intención sería avanzar judicialmente durante la próxima semana o la siguiente

Domínguez aseguró que existen antecedentes judiciales de presentaciones similares realizadas en otras jurisdicciones, aunque aclaró que no son recientes. De todos modos, esos casos formarían parte de los argumentos que podrían acompañar la futura presentación. “La preocupación es que aumenten la cantidad de días sin clases, que es lo que pone en riesgo el año escolar”, sostuvo el abogado.

Un análisis judicial en medio de un paro en las universidades

Los abogados trabajan a contrarreloj en medio de un escenario marcado por las medidas de fuerza de parte de los gremios universitarios docentes y no docentes de todo el país. Sucede que en las ultimas horas se ratificó la convocatoria a paro para el 2 de septiembre, tras el fracaso de la paritaria docente.

Si bien hay una convocatoria para retomar las negociaciones para el próximo jueves 17 de septiembre, representantes de docentes en San Juan aseguraron que no se descarta un nuevo paro por 48 horas para las próximas semanas, la convocatoria a una nueva marcha federal y distintas acciones que podrían poner en jaque el dictado de clases.

El reclamo de los padres autoconvocados como el de la comunidad universitaria se da en medio de un contexto complejo en el que la responsabilidad recae en el Gobierno nacional, que ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de actualización salarial acorde a la realidad del bolsillo de los docentes y no docentes, sigue tomando decisiones de manera unilateral, despertando el descontento de la comunidad universitaria nacional.