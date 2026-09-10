Evisan 2026: seis vinos representativos de los valles sanjuaninos fueron evaluados por el comité técnico

El Seminario Técnico se realizó este jueves en el Museo de la Historia Urbana, con una cata dirigida de seis vinos representativos de los cinco valles sanjuaninos.

Con una cata de los cinco valles sanjuaninos, Evisan 2026 puso en escena la identidad del vino de San Juan.

Con la presentación del informe técnico y una cata dirigida de seis vinos representativos de los valles sanjuaninos, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) realizó este jueves, en el Museo de la Historia Urbana, el Seminario Técnico de la Evaluación de Vinos de San Juan (Evisan) 2026. Fue el cierre técnico de la vigésima séptima edición de un estudio que analiza la calidad sensorial de la cosecha sanjuanina desde 1997.

El salón del Museo de la Historia Urbana reunió a productores, técnicos y referentes del sector vitivinícola sanjuanino. Ante autoridades de la Facultad y la Universidad, representantes del sector vitivinícola y prensa especializada, se proyectó el informe técnico preliminar comparativo de Evisan, que reúne las últimas tres añadas —2024, 2025 y 2026— bajo el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), reconocimiento que la evaluación sostiene por cuarto año consecutivo. Durante la apertura se remarcó, una vez más, que Evisan no es un concurso sino una evaluación técnica de la añada: un panel de catadores entrenados analiza a ciegas las muestras que aportan voluntariamente las bodegas, y el resultado queda plasmado en un informe anual, sin entrega de premios ni rankings entre etiquetas.

Con seis vinos en mesa, el público recorrió los perfiles sensoriales de Tulum, Iglesia, Zonda, Pedernal y Calingasta. Una cata de seis vinos El eje de la tarde fue una cata dirigida de seis muestras, elegidas como representativas de cada valle productor: una de Tulum, una de Pedernal, una de Calingasta, dos de Iglesia y una de Zonda. Del panel participaron la sommelier invitada Marisol de la Fuente y la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, con una extensa trayectoria en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y que hoy organiza el concurso Guarda14, impulsado por Diario Los Andes.

Marisol de la Fuente y Cristina Pandolfi, entre los invitados que participaron del Seminario Técnico de Evisan 2026. Qué dice el informe La calidad sensorial global de la cosecha 2026 se ubicó nuevamente entre 8 y 9 puntos sobre 10, el mismo rango sostenido en 2024 y 2025. Los blancos —Sauvignon Blanc, Torrontés, Pinot Gris y Viognier— volvieron a destacarse, con una calidad de color de 9 puntos y el carácter varietal más alto del trienio. Entre los tintos, que concentran la mayor parte de las 59 muestras analizadas este año, el Malbec se ratificó como variedad insignia, acompañado por Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Ancellotta y Tannat. Los rosados, por su parte, pasaron de representar el 3% de las etiquetas en 2024 y 2025 a un 8% este año.

Por valle, Iglesia —representado esta vez con dos de los seis vinos de la cata dirigida— volvió a destacarse por su desempeño (9,5 en color, 9 en balance en boca), con tintos secos criados con contacto de madera. Pedernal y Calingasta aportaron frescura y tipicidad de Cabernet Franc y Malbec, mientras que en Zonda la calidad del color alcanzó el máximo de 10 puntos aunque el resto de los atributos bajó levemente respecto de años anteriores. Tulum, con el 45,8% de las muestras, siguió siendo el valle de mayor representatividad.