    • 11 de septiembre de 2026 - 09:26

    V Expo Paterno: San Juan vuelve a ser escenario del gran encuentro nacional del caballo criollo

    Del 10 al 13 de septiembre, Cabaña Paterno se prepara para vivir cuatro jornadas únicas, donde grandes jinetes, criadores y amantes del caballo criollo llegarán desde distintos puntos del país para ser parte de una fecha oficial de competencia de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de la República Argentina. Un encuentro pensado para disfrutar y compartir en familia; tradición, competencia, destreza, cultura, gastronomía y pasión por el caballo criollo. ¡Vení a vivir una experiencia única y sé parte de esta gran fiesta del campo argentino en San Juan!

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    San Juan se prepara para vivir la V Expo Paterno, uno de los encuentros ecuestres más destacados de la república, que este año llega con una programación de cuatro jornadas de competencias de alto nivel.

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    Bajo la denominación “Maestro de América” en homenaje a Domingo F. Sarmiento, la actividad se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Cabaña Paterno, ubicada en el Médano de Oro, Rawson, y tendrá como protagonista al caballo criollo, su tradición, su cultura y las destrezas que forman parte de la identidad del campo argentino.

    Cuatro días de competencia y tradición

    Las competencias darán inicio el jueves 10 culminado el domingo 13 desde las 08 hasta las 19 horas, donde se desarrollarán exigentes competencia como el Freno de Oro, la Copa Incentivo de Oro, el Aparte Campero y el Corral de Aparte.

    Es importante destacar que las pruebas serán fiscalizadas por los más destacados jueces de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de la República Argentina(ACCC), en cabeza de su presidente, Esteban Trotz, acompañado por los jueces Federico Arguelles, Sebastián Keller, Claudio Garziera, Leonardo Vanella y Luis Codorniu quienes evaluarán el desempeño de los más destacados jinetes del país montando ejemplares de altísima calidad genética y excelente desempeño deportivo.

    Una propuesta para disfrutar en familia

    Más allá de la competencia, la V Expo Paterno propone una experiencia que invita a disfrutar de la cultura y las tradiciones vinculadas al caballo criollo, en un entorno natural único como el de Cabaña Paterno.

    El público podrá encontrarse con:

    • Competencias ecuestres de nivel nacional.
    • Tradición y cultura criolla.
    • Gastronomía y sabores tradicionales.
    • Paseo de artesanos.
    • ‍‍‍ Una propuesta para disfrutar en familia.
    • Estacionamiento gratuito.

    Entradas

    • Entrada general: $5.000
    • Menores de 13 años ingresan gratis (acompañados por un adulto)

    Las entradas podrán adquirirse directamente en el ingreso a Cabaña Paterno.

    Dónde?

    Cabaña Paterno

    Calle 11 s/n, pasando América

    Médano de Oro, Rawson, San Juan.

    La V Expo Paterno – Maestro de América se presenta así como una nueva oportunidad para acercarse al mundo del caballo criollo y disfrutar de una de las grandes celebraciones ecuestres que tiene San Juan.

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