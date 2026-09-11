Las heladas ya dejaron 400 denuncias y más de 6.300 hectáreas afectadas en San Juan

Las heladas que golpearon a la producción sanjuanina durante las madrugadas del lunes 7 y martes 8 de septiembre siguen mostrando su impacto. En lo que va de esta semana, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recibió 400 denuncias por contingencias climáticas , correspondientes a productores que reportaron daños en sus cultivos.

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Heladas de hasta -7°C golpearon la producción de San Juan: el mayor daño se concentra en los brotes de vid

El nuevo relevamiento marca un fuerte incremento respecto de los datos conocidos días atrás. Las denuncias pasaron de 220 a 400, mientras que la superficie declarada por los productores involucrados llegó a 6.318 hectáreas , de acuerdo con las cifras informadas por la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor hasta la tarde del jueves 10 de septiembre.

La superficie consignada corresponde a los cultivos declarados por los productores que realizaron las denuncias y no significa que las 6.318 hectáreas hayan sufrido daños totales . Cada caso deberá ser relevado y peritado para determinar el verdadero nivel de afectación provocado por las bajas temperaturas.

Las presentaciones fueron realizadas por productores de 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Zonda y Chimbas , lo que muestra que el fenómeno alcanzó a distintas zonas productivas de la provincia.

El salto en los registros refleja la magnitud que comenzó a tomar el fenómeno durante la semana. La helada del lunes 7 fue la más severa , con temperaturas que llegaron hasta los 7,5 grados bajo cero y permanecieron durante varias horas por debajo de cero en diferentes sectores de San Juan. La madrugada del martes 8 también registró bajas temperaturas, aunque con menor intensidad.

En los primeros días posteriores al fenómeno, las denuncias crecieron rápidamente: el lunes se habían contabilizado 12, el martes rondaban las 100 y hacia el cierre de la semana anterior ya eran 220, con unas 2.800 hectáreas registradas en las presentaciones. Ahora, el número prácticamente se duplicó.

Desde el Ministerio de Producción destacaron el trabajo realizado durante los últimos días para atender las presentaciones de los productores. El ministro Gustavo Fernández valoró especialmente la tarea desarrollada por el equipo de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor.

Fernández también recordó que los productores deben realizar la denuncia dentro de los 10 días hábiles posteriores al siniestro, un plazo clave para que los organismos puedan avanzar posteriormente con las inspecciones y peritajes correspondientes.

“En función del daño comprobado y peritado, se harán las evaluaciones pertinentes para declarar la correspondiente emergencia agropecuaria para los sectores afectados”, señaló el ministro.

Alertan por nuevas heladas este fin de semana

Cuando todavía se están contabilizando los daños provocados por las heladas de comienzos de semana,

Producción emitió una alerta preventiva ante la posibilidad de nuevas bajas temperaturas durante este fin de semana.

La Dirección de Contingencias y Registro de Productores advirtió que podrían registrarse temperaturas bajo cero en algunas zonas agrícolas de San Juan durante las madrugadas del sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de septiembre.

Desde la cartera productiva aclararon que se trata de un pronóstico preventivo y que las condiciones pueden modificarse durante las próximas horas. Por ese motivo, recomendaron a los productores mantenerse atentos a las actualizaciones y tomar con anticipación los recaudos necesarios para proteger sus cultivos.

El nuevo escenario genera preocupación entre los productores, que todavía se encuentran evaluando el impacto de las heladas anteriores y ahora deberán prepararse ante la posibilidad de un nuevo episodio de frío que podría profundizar las pérdidas en los cultivos más sensibles.