Heladas de hasta -7°C golpearon la producción de San Juan: el mayor daño se concentra en los brotes de vid

La helada que se registró entre la noche del domingo y la madrugada del lunes fue especialmente intensa en distintos sectores productivos de San Juan. Según datos del INTA, hubo temperaturas bajo cero durante varias horas y registros extremos como los -7°C en Pedernal , mientras que desde Agricultura advirtieron que ya se observa daño en cultivos, aunque todavía no hay una estimación oficial sobre la superficie afectada.

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De acuerdo con la información aportada por el INTA, las temperaturas bajo cero se registraron entre aproximadamente las 4.50 y las 9 de la mañana en diferentes zonas de la provincia. En Pocito, por ejemplo, se mantuvieron en torno a los -2,2°C durante una hora , entre las 6.40 y las 7.40. También se registraron -3,2°C en Zonda y -2,5°C en 25 de Mayo . El registro más extremo informado hasta el momento fue el de Pedernal, donde la temperatura llegó a -7°C . En tanto que en Cochagual, también en Sarmiento, la temperatura fue de -3.7°C, en Caucete -3.2°C y en San Martín -4°C.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno , explicó en diálogo con Diario de Cuyo que el fenómeno tuvo una particularidad que incrementó el riesgo para las producciones: la duración de las temperaturas bajo cero.

“Ha sido realmente importante en todos los departamentos”, señaló el funcionario, quien explicó que, más allá de las temperaturas extremas, el tiempo durante el cual permanecieron por debajo de cero fue determinante para el daño.

La situación genera especial preocupación en las vides que ya habían comenzado a brotar , principalmente en las zonas más tempranas de la provincia. Las plantas habían cumplido con las horas de frío necesarias y, además, los días cálidos de la semana pasada habían acelerado el proceso de brotación, dejando a los nuevos brotes expuestos a las bajas temperaturas.

Pero el daño no necesariamente quedará limitado a lo que puede observarse ahora. Moreno explicó que también existe preocupación por las yemas que todavía no habían brotado, ya que podrían haber sufrido afectación y las consecuencias recién podrán determinarse con el paso de los días.

Heladas en San Juan en 9 de Julio y Santa Lucía.

La helada también alcanzó a otros cultivos. Entre las producciones que podrían haber sufrido daños se encuentran las frutas de carozo, almendros, pecanes y maíces, además de la vid.

Por el momento, no hay un número concreto de hectáreas afectadas ni un porcentaje de pérdidas. Desde el Gobierno provincial remarcaron que todavía es demasiado temprano para establecer un diagnóstico definitivo, pero sí reconocen que el daño observado hasta ahora es importante y que será necesario realizar un relevamiento en las distintas zonas productivas.

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura pidió a los productores afectados que realicen cuanto antes la denuncia correspondiente. El trámite puede efectuarse en el Centro Cívico, cuarto piso, en la Dirección de Contingencias Climáticas, donde funciona el programa de contingencia de la provincia, activo desde el 1 de septiembre.

El Bosque, Angaco.

El objetivo es que los equipos técnicos puedan salir al territorio, inspeccionar las fincas y realizar el correspondiente relevamiento de los daños. Si bien existe un plazo cercano a los diez días para efectuar las denuncias, desde Agricultura insistieron en la importancia de hacerlas lo antes posible para ganar tiempo en las inspecciones.

Moreno también señaló que el episodio había sido anticipado por los pronósticos, aunque finalmente las condiciones resultaron más severas de lo esperado. Las estaciones meteorológicas registraron temperaturas considerablemente inferiores a las previstas inicialmente, con algunos sectores donde el descenso llegó a niveles extremos.

El frío, además, podría volver a generar preocupación durante la próxima semana. Según explicó el funcionario, se esperan nuevamente temperaturas cercanas a cero, aunque en este caso los pronósticos también contemplan la posibilidad de lluvias. Esa combinación modificaría el escenario de riesgo respecto de una helada seca.

Mientras tanto, los productores deberán esperar algunos días para conocer el verdadero alcance del fenómeno. En especial en el caso de la vid, parte del impacto sobre las yemas que todavía no habían brotado podría hacerse visible recién más adelante.