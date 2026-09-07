    • 7 de septiembre de 2026 - 16:36

    La Rioja extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de servicios básicos y transporte

    La administración de Ricardo Quintela anunció una nueva prórroga que congela las boletas de luz, energía y transporte urbano hasta fines de octubre. La medida incluye además una rebaja extraordinaria en cuotas de viviendas sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de un escenario macroeconómico complejo y con fuertes subas en los servicios a nivel nacional, el gobierno de La Rioja ratificó una política de contención de precios. El gobernador Ricardo Quintela decidió extender por 60 días más con vigencia hasta el próximo 31 de octubre el congelamiento en las tarifas de los servicios esenciales y del transporte urbano en todo el territorio provincial.

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    El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de los servicios esenciales de la provincia. La medida, que rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, abarca el transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento y la conectividad provista por la empresa estatal provinci

    La decisión apunta a amortiguar el impacto del costo de vida en los hogares riojanos, frenando temporalmente los incrementos en sectores clave como la energía eléctrica y la movilidad pública, áreas que acumulan mayor presión sobre los ingresos familiares.

    Descuentos en viviendas sociales

    Además del freno en las boletas de servicios básicos, la medida oficializada por el Ejecutivo provincial contempla un paquete de asistencia complementario. Entre ellas se destaca una reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de las viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo.

    De este modo, los valores abonados por las personas adjudicatarias tampoco sufrirán aumentos durante los próximos dos meses, buscando dar un respiro financiero directo a los sectores de menores recursos en medio de la contracción del consumo y la actividad económica.

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