Los alimentos arrancaron septiembre con una suba del 0,8% y anticipan una inflación del 1,8%

Los precios de los alimentos comenzaron septiembre con una suba del 0,8% , según el primer indicador privado difundido para el mes. El dato muestra una variación similar al incremento del 0,9% registrado durante la última semana de agosto y mantiene la presión sobre el bolsillo de los consumidores.

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El precio del crudo vuelve a subir en el comienzo de la semana. El gas también se dispara en Europa.

El relevamiento fue realizado por la consultora Analytica y procesado por Agencia Noticias Argentinas. A partir de la evolución registrada, la firma proyecta una inflación general del 1,8% para septiembre .

El comportamiento de los precios no fue uniforme entre las distintas categorías. En el promedio de las últimas cuatro semanas, los mayores incrementos se observaron en verduras, con una suba del 9,9% , y frutas, que aumentaron 3,5% .

En el otro extremo, los productos de origen animal registraron variaciones más moderadas. Los pescados y mariscos acumularon un incremento del 0,9%, mientras que las carnes y derivados tuvieron una suba del 0,7%.

La evolución de los alimentos será uno de los elementos a seguir durante septiembre, especialmente en un escenario en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de la inflación.

Qué esperan los analistas para la inflación de septiembre

El comportamiento de los alimentos se conoce luego de que el Banco Central difundiera la semana pasada el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Los analistas consultados por la entidad estimaron que la inflación general de septiembre se ubicará en un nivel similar al de agosto.

Para agosto, las proyecciones privadas anticipan una inflación inferior al 2%, aunque todavía lejos del escenario de inflación cero que había planteado el presidente Javier Milei como uno de los objetivos de su programa económico.

El dato oficial de agosto será publicado por el INDEC este jueves a las 16 y permitirá conocer cómo evolucionaron los precios durante el segundo mes del segundo semestre.

El Gobierno busca recuperar el poder adquisitivo

La evolución de la inflación ocupa un lugar central en la estrategia económica del Gobierno nacional. La apuesta oficial es que una desaceleración sostenida de los precios permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios y, a partir de eso, favorecer una recuperación del consumo.

En ese escenario, el comportamiento de los alimentos resulta especialmente relevante porque representa uno de los principales gastos de los hogares y tiene un impacto directo sobre el costo de vida.