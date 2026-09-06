    • 6 de septiembre de 2026 - 17:57

    El patentamiento de motos trepó un 34,2% en agosto y ya roza el 41% anual

    Un informe de ACARA confirmó que el mercado de motovehículos mantiene un ritmo arrollador. El impacto en las ventas de baja cilindrada y el balance del acumulado anual que ya supera el 41%.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras el sector automotor atraviesa meses de altibajos, el mercado de motovehículos mantiene un ritmo arrollador. De acuerdo con el último informe de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto se patentaron 73.566 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 34,2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

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    El repunte de agosto no es un caso aislado, sino que consolida una tendencia sostenida a lo largo de todo el año. Con los números del octavo mes cerrados, el acumulado de los primeros ocho meses alcanzó las 586.650 unidades patentadas en todo el país.

    Esta cifra representa un incremento contundente del 41,2% frente al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 415.523 motovehículos, demostrando que la moto continúa consolidándose como la opción más elegida tanto por economía como por movilidad urbana ágil.

    Las marcas preferidas y el dominio absoluto de las 110 cc

    En el desglose por marcas, Honda ratificó su liderazgo indiscutido en el mercado argentino, escoltada por Gilera y Motomel en el podio de las más vendidas.

    Por el lado de los modelos, el segmento de baja cilindrada sigue mandando con claridad en las preferencias de los compradores. El ranking de las más elegidas en agosto quedó conformado de la siguiente manera:

    • Honda Wave 110S (en el primer puesto indiscutido)
    • Gilera Smash
    • Keller KN 110-8
    • Motomel B110
    • Corven Energy 110

    La preferencia masiva por unidades de 110 centímetros cúbicos responde principalmente a factores de optimización de costos en combustible y mantenimiento diario, una tendencia que también se refleja fuertemente en las calles de las provincias cuyanas.

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