El dólar oficial cayó y cerró la primera semana de septiembre debajo de los $1.510

El mercado cambiario cerró la primera semana de septiembre con una señal de alivio después de la presión que había mostrado durante las últimas ruedas de agosto . El dólar oficial mayorista terminó este viernes en $1.508 para la venta, con una baja de $4 en el acumulado semanal, equivalente a un retroceso del 0,3%.

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El dólar oficial subió $20 en agosto y cerró a $1.530, mientras el blue terminó en $1.555

Se trató de la tercera jornada consecutiva de descenso para la cotización mayorista y de la primera semana en terreno negativo desde mediados de agosto. De esta manera, el tipo de cambio quedó a un 25% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.885,14.

Durante la rueda, las posiciones iniciales se ubicaron cerca de los $1.507 para la venta, mientras que el volumen negociado en el segmento de contado superó los 736,3 millones de dólares.

En el segmento minorista, el dólar terminó la jornada en el Banco Nación a $1.530 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta, utilizado para compras y consumos en el exterior, quedó en $1.989.

Qué pasó con el dólar en bancos y mercados financieros

A nivel general, el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central arrojó un precio promedio de $1.528,60 para la venta.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia bajista. El dólar MEP retrocedió 0,2% y quedó en $1.525,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió hasta los $1.592,43.

Por su parte, el dólar blue bajó hasta los $1.540 para la venta, de acuerdo con el relevamiento realizado en la city porteña.

En el mercado de futuros también se observaron movimientos a la baja, con descensos de hasta 0,1% en los contratos correspondientes a 2026. Las cotizaciones implícitas anticipan un dólar mayorista cercano a los $1.528 para fines de septiembre y de $1.609 hacia el cierre del año.

El BCRA sumó reservas, aunque compró pocos dólares

En paralelo con la evolución del tipo de cambio, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron en 315 millones de dólares durante el jueves 3 de septiembre y alcanzaron los US$50.800 millones.

El incremento estuvo explicado principalmente por la suba del precio del oro y por una mejora en las condiciones externas para la valuación de los activos. Así, el stock bruto de reservas volvió a ubicarse con comodidad por encima de los US$50.000 millones.

Sin embargo, la intervención del organismo en el mercado cambiario fue limitada. El BCRA compró apenas US$15 millones en una jornada en la que se negociaron US$898 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria absorbió alrededor del 2% del volumen operado, un dato que volvió a reflejar la escasa participación compradora oficial pese al elevado nivel de actividad registrado en el mercado.