El dólar oficial subió $20 en agosto y cerró a $1.530, mientras el blue terminó en $1.555

El dólar oficial cerró agosto con una nueva suba y terminó el mes a $1.530 en el segmento minorista , $20 por encima del valor con el que había finalizado julio. La divisa llegó a marcar durante los últimos días del mes su máximo histórico, al operar a $1.535.

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En el mercado financiero, las cotizaciones también registraron avances y redujeron la diferencia con el dólar informal. El dólar blue , en cambio, tuvo un comportamiento diferente y terminó agosto prácticamente estable.

El dólar oficial había terminado julio en $1.510 y durante agosto mantuvo una tendencia alcista. En el acumulado de 2026, la cotización minorista avanzó $50, equivalente a un 3,38% .

Por su parte, el dólar mayorista cerró este lunes a $1.508,50 , después de haber tocado los $1.515 durante la mañana. En agosto registró una suba del 2,02% y quebró el nivel de los $1.500.

Las bandas de flotación también se actualizaron un 1,9% durante el mes. El límite superior quedó en $1.879,92 , mientras que el piso se ubicó en $739,82 .

En tanto, el dólar tarjeta o turista terminó agosto a $1.989, luego de aumentar $2,02 durante el mes. En lo que va del año, acumula una suba de $60, equivalente al 4,12%.

Dólar blue: terminó agosto a $1.555

El dólar blue comenzó agosto a $1.560 y durante los primeros días mostró una tendencia descendente. El 7 de agosto llegó a tocar los $1.525, su menor valor desde principios de julio.

Luego retomó la tendencia alcista y terminó el mes en $1.555, apenas $5 por debajo del cierre de julio.

De esta manera, el dólar blue registró una baja mensual del 0,32%, mientras que en el acumulado de 2026 prácticamente no tuvo variaciones.

El dólar MEP y el CCL terminaron en alza

Los dólares financieros tuvieron un mes de altibajos. El dólar MEP comenzó agosto en $1.527,87 y llegó a caer hasta $1.514,78 durante las primeras jornadas.

Posteriormente retomó las subas y alcanzó un máximo de $1.542,96 hacia el final del mes. Finalmente, cerró en $1.535,52, con un incremento mensual del 3,70%.

El dólar contado con liquidación (CCL), en tanto, arrancó agosto en $1.580,95 y terminó en $1.596,05. En el mes avanzó $74,71, equivalente a un 4,91%.

Su cotización más elevada se registró el 11 de agosto, cuando llegó a $1.610.

El BCRA acumuló US$14.000 millones en compras

En la última jornada de agosto, el Banco Central (BCRA) compró US$46 millones y llevó las reservas internacionales hasta los US$48.257 millones.

Durante agosto, la autoridad monetaria incorporó US$768 millones a sus reservas. El 6 de agosto habían superado los US$50.000 millones por primera vez desde 2019, mientras que el 27 de agosto se registró la mayor compra del mes, por US$93 millones.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero, el organismo conducido por Santiago Bausili acumuló compras por US$14.095 millones.

El Banco Central, además, llegó a acumular 23 jornadas consecutivas con saldo positivo.

El riesgo país subió más de 100 puntos

El cierre de agosto también dejó un incremento del riesgo país, que terminó en 512 puntos básicos.

El indicador acumuló una suba de 101 puntos básicos durante el mes, en un contexto de mayor presión sobre los mercados financieros y de seguimiento de la evolución del tipo de cambio.