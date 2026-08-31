En San Juan los jóvenes demoran más tiempo en independizarse y mudarse solos

Mudarse solo ya no parece ser una meta inmediata para muchos jóvenes. Aunque el mercado de alquileres en San Juan mantiene una demanda sostenida y una amplia variedad de inquilinos, desde el sector inmobiliario advierten una tendencia que se viene consolidando en los últimos meses. Los jóvenes permanecen más tiempo en la casa familiar y postergar la independencia hasta sentirse económicamente más preparados.

A nivel nacional a inicios de este año se conoció un informe realizado por la Fundación Tejido Urbano, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En el mismo se detalla que el 38,3% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no logró independizarse en Argentina, viviendo en el hogar en el que crecieron, postergando planes personales y proyectos de autonomía. Así, la concepción de que los jóvenes apuntan a independizarse en cuanto cumplen la mayoría de edad ya no es una tendencia.

Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, aseguró que este fenómeno tiene relación con la situación económica, aunque consideró que no se explica únicamente por una cuestión de dinero. “Hoy especulan un poco con quedarse en donde no genere gasto, lo más que puedan, hasta acceder a su vivienda” , explicó a DIARIO DE CUYO.

Según señaló el profesional, desde hace tiempo vienen observando que la decisión de permanecer en el hogar familiar responde también a un cambio de carácter cultural. A diferencia de otras generaciones, muchos jóvenes parecen optar por salir de la casa de sus padres más tarde y cuando consideran que tienen mejores condiciones para sostenerse.

“Seguro influye la situación económica, pero desde hace tiempo hemos notado que es cultural. El joven busca quedarse en la casa familiar lo más que pueda y salir cuando está preparado, sale más maduro” , sostuvo Costela. En torno a ello, apuntó a que se topan con jóvenes que se independizan de la vivienda familiar a mayor edad, pero también más preparados para afrontar un contrato de alquiler, con un mayor conocimiento del mercado y preparación.

En este escenario, el deseo de independizarse no desaparece, pero el momento de hacerlo se posterga mientras se busca alcanzar una mayor estabilidad, sea laboral, emocional y/o económica.

Otro de los movimientos que el sector viene observando se relaciona con los estudiantes que llegan desde departamentos alejados para cursar en el Gran San Juan. La necesidad de alquilar una vivienda para estudiar continúa existiendo, aunque Costela señaló que actualmente no se registra el mismo nivel de demanda que hubo en otros momentos, especialmente en el área cercana a las universidades en Rivadavia.

“En algún momento se alquilaba mucho para estudiantes que alquilaban solos o compartían, pero ahora se alquila más para familias en esa zona”, explicó.

De esta manera, el mercado muestra una realidad diversa, pero con un cambio que comienza a llamar la atención: la salida del hogar familiar parece producirse cada vez más tarde.

Entre la necesidad de evitar nuevos gastos y una decisión de esperar hasta sentirse mejor preparado, muchos jóvenes optan por prolongar la convivencia familiar. La independencia sigue estando entre los objetivos, pero para una parte de esta generación, el camino hacia vivir solo parece requerir ahora un poco más de tiempo.

Un mercado inmobiliario con alquileres normalizados

El fenómeno se da en un mercado que, según Costela, se encuentra normalizado desde hace tiempo, luego de los cambios que permitieron volver a pactar libremente las condiciones entre propietarios e inquilinos.

Sin embargo, el contexto económico continúa siendo un factor determinante para quienes deben afrontar los gastos de una vivienda propia.

A pesar de esa situación, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios indicó que el nivel de morosidad en el sector sigue siendo bajo. Si bien registraron una suba de aproximadamente un punto, aclaró que está lejos de los niveles de incumplimiento que se observan en otras actividades.

“Históricamente no tenemos en el rubro gran morosidad, es baja. El inquilino prioriza el pago del alquiler”, señaló.

La vivienda, en ese sentido, continúa siendo uno de los gastos que los inquilinos buscan mantener al día, aun en un escenario económico complejo.

En cuanto a la demanda, Costela indicó que se mantiene el interés por las zonas urbanas. Los departamentos de uno y dos dormitorios continúan siendo “la moneda más corriente” dentro del mercado de alquileres. Las viviendas de mayor tamaño siguen siendo más difíciles de conseguir. Las casas de tres dormitorios, destinadas principalmente a grupos familiares, son las que presentan una oferta más escasa. “Las casas familiares son las que más escasean, históricamente ha pasado”, explicó.

La búsqueda se concentra principalmente en el eje Este y Oeste del Gran San Juan, es decir, Santa Lucía, Capital y Rivadavia, mientras que Rawson aparece en cuarto lugar entre las zonas de mayor interés, según indicó el referente inmobiliario.

De acuerdo con Costela, el perfil más habitual de los alquileres sigue siendo el de familias de entre dos y cuatro integrantes. Por eso, no consideró que exista una tendencia dominante de jóvenes alquilando solos.