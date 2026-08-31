Desvalijaron un teatro independiente tras ingresar a robar en dos oportunidades

El Espacio Franklin Teatro de Arte, ubicado en pleno centro capitalino, sufrió un millonario y vandálico robo consecutivo durante el fin de semana. Los ladrones vaciaron la sala de consolas, parlantes y herramientas fundamentales para las funciones.

La comunidad artística e independiente de San Juan atraviesa momentos de profunda conmoción e indignación tras confirmarse un grave hecho de inseguridad. El Espacio Franklin Teatro de Arte, situado sobre calle Entre Ríos en la Ciudad, fue blanco de la delincuencia en dos oportunidades distintas en cuestión de pocos días.

Los malvivientes ingresaron al predio y se alzaron con prácticamente todo el equipamiento técnico indispensable para el funcionamiento de la sala, incluyendo consolas de sonido e iluminación, parlantes, dimmers, cableado y otros elementos de trabajo diario. Además del faltante de los equipos, los atacantes provocaron importantes destrozos y desorden generalizado en las instalaciones, afectando camarines y sectores de uso común.

Trabajo policial y movilización cultural Tras las denuncias radicadas por los responsables del lugar, personal policial y de la Brigada de Investigaciones trabajó en el teatro para recolectar rastros, huellas y peritar los accesos.