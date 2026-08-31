    • 31 de agosto de 2026 - 20:24

    Desvalijaron un teatro independiente tras ingresar a robar en dos oportunidades

    El Espacio Franklin Teatro de Arte, ubicado en pleno centro capitalino, sufrió un millonario y vandálico robo consecutivo durante el fin de semana. Los ladrones vaciaron la sala de consolas, parlantes y herramientas fundamentales para las funciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad artística e independiente de San Juan atraviesa momentos de profunda conmoción e indignación tras confirmarse un grave hecho de inseguridad. El Espacio Franklin Teatro de Arte, situado sobre calle Entre Ríos en la Ciudad, fue blanco de la delincuencia en dos oportunidades distintas en cuestión de pocos días.

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    Los malvivientes ingresaron al predio y se alzaron con prácticamente todo el equipamiento técnico indispensable para el funcionamiento de la sala, incluyendo consolas de sonido e iluminación, parlantes, dimmers, cableado y otros elementos de trabajo diario. Además del faltante de los equipos, los atacantes provocaron importantes destrozos y desorden generalizado en las instalaciones, afectando camarines y sectores de uso común.

    Trabajo policial y movilización cultural

    Tras las denuncias radicadas por los responsables del lugar, personal policial y de la Brigada de Investigaciones trabajó en el teatro para recolectar rastros, huellas y peritar los accesos.

    Ante la pérdida de los recursos materiales que compromete la continuidad de la cartelera y los ensayos programados, los hacedores culturales y compañeros de la sala comenzaron a organizarse de manera solidaria para relevar daños, asistir en la recuperación del espacio y exigir respuestas institucionales ante el duro golpe a la cultura local.

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