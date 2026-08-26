"Mi caballo por un reino", la propuesta teatral de Buenos Aires que llega al Chalet Cantoni totalmente gratis

El teatro volverá a ocupar el centro de la escena en el Chalet Cantoni con una propuesta que cruza a Shakespeare, la ambición y la propia experiencia de un actor. Se trata de “Mi caballo por un reino (esto no es Shakespeare, es drama)” , un unipersonal escrito, dirigido e interpretada por Joaquín Suárez, quién llega desde Buenos Aires para ser parte del Ciclo de Artes Escénicas .

“Nos estará visitando una obra de Buenos Aires, del elenco La Licuadora. Además, un día antes estarán brindando un taller, ya que tratamos de que estos espacios sirvan para demostrar cómo llegaron a hacer una obra teatral” , destacó Natalia Ventimiglia, la directora del Chalet Cantoni. Cabe remarcar que la actividad cuenta con el auspicio de DIARIO DE CUYO y Andesmar, un acompañamiento que, según explicó la funcionaria, permite ampliar la programación y recibir propuestas artísticas provenientes de otras provincias.

“Mi caballo por un reino” propone una particular relectura de Ricardo III. En escena, un actor monta una versión de la tragedia shakesperiana con una admiración casi obsesiva por el personaje. Mientras se sumerge en los reyes, el destino y las ambiciones de Ricardo III, también proyecta sobre él sus propias aspiraciones. Sin embargo, el protagonista está lejos de protagonizar una gran tragedia.

La propuesta contará con la actuación de Joaqupin Suárez, la asistencia de dirección estará a cargo de Camila González y la técnica de Julieta Sandoval.

Para Ventimiglia la respuesta del público al Ciclo de Artes Escénicas fue una de las grandes sorpresas del año. “El ciclo de arte escénica nos ha sorprendido porque se llena, siempre nos queda gente afuera”, señaló.

El ofrecer espectáculos de gran calidad artística de manera gratuita en un espacio que es conocido por los sanjuaninos y que se encuentra en un punto estratégico sin duda es algo que juega a favor. Es una de las motivaciones que tiene el espacio para continuar ofreciendo distintas alternativas para que el factor económico no sea una excusa.

La convocatoria para ser parte del ciclo se dio a inicio de año y abarcó distintas disciplinas, como artes visuales, artes escénicas y música, entre otros. En el caso de las artes escénicas, Ventimiglia destacó especialmente el interés de artistas y elencos.

“Cuando abrimos la convocatoria en el ciclo de artes escénicas fue sorprendente porque la gente quería apostar a presentar su proyecto, su obra en el Chalet”, explicó.

Y continuó: “Es un ciclo muy complejo, los elencos son bastante estudiados”.

El dato sobre la nueva entrega del Ciclo de Artes Escénicas del Chalet Cantoni

La función de “Mi caballo por un reino (esto no es Shakespeare, es drama)” se realizará este sábado 29 de agosto a las 20 horas, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia). La entrada es gratuita.

Por su parte, el taller que estará llevando adelante Licuadora Plataforma Escénica se realizará el viernes 28 de agosto, de 18 a 21 horas, también en el Chalet Cantoni. Esta destinado a quienes deseen experimentar desde lo físico y la dramaturgia de la acción distintos abordajes para acercarse al material poético de cada personaje.

Las inscripciones se encuentran abierta y los interesados pueden encontrar el formulario para sumarse en el perfil de Instagram @ciclolicuadora. Cabe recordar que la actividad es gratuita.