San Juan celebrará el Día Provincial del Gamer en el Centro Cultural Conte Grand

La comunidad gamer de San Juan celebrará a lo grande el Día Provincial del Gamer en el Centro Cultural Conte Grand el sábado 3 de octubre . La jornada, con entrada libre y gratuita , celebrará una década del movimiento local con torneos, ferias, cosplay y entretenimiento.

Aunque la fecha oficial fue establecida el 30 de septiembre, la celebración presencial se trasladará para facilitar la asistencia de todo el público.

“Empezamos a celebrar el Día Provincial del Gamer a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la comunidad cumple 10 años y es momento de formalizar esta trayectoria, todo este camino que venimos recorriendo, para ya darle un marco más oficial ”, contó a DIARIO DE CUYO Ismael Mansur, organizador del evento y cabeza de LAG Esports, quien subrayó que con esta fecha se busca institucionalizar el festejo.

La comunidad gamer de San Juan celebrará su 10mo. cumpleaños y el Día Provincial del Gamer "a puro gaming, competencia, entretenimiento y comunidad"

“Vengo impulsando esto desde hace muchos años, cuando comencé haciendo torneos en mi casa, hoy en día con todo el camino que vengo recorriendo, los mismos integrantes me ponen como referente la comunidad gamer de San Juan, y para mí es un logro máximo poder oficializar un día y que la comunidad se sienta parte de esto ”, agregó Mansur, gratamente sorprendido por la repercusión que ha tenido la convocatoria.

“ No pasaron 24 horas desde que lo publicamos y se volvió viral ; y toda la gente con una muy buena predisposición, les ha encantado la propuesta, lo están compartiendo de una manera exponencial. Nunca me lo imaginé, o sea, sabía que nos iba a ir bien, pero no me imaginaba que tan bien y tan viral”, expresó.

Torneos, cosplay y zonas de entretenimiento

La cita en el Centro Cultural, el 3 de octubre, Conte Grand se extenderá de 13:00 a 22:00 horas. El cronograma incluirá torneos de deportes electrónicos, activaciones de marcas, zonas interactivas, sector Tecnobytes y ferias temáticas.

“En esta edición vamos a tener torneos de Counter Strike, torneos de Valorant, torneos de FC 26, vamos a poner el FC 27 para disfrutar del público, torneos Fighting, vamos a tener esa Fighting Game, lo que sería Mortal Kombat, 2X KO, vamos a tener torneo Free Fire, Clash Royale, entre otros juegos para Mobile, sector medieval con más de 100 competidores, sector Airsoft, sector Cosplay, otro de Just Dance”, detalló Mansur, que apuntó que también habrá gastronomía y feria de emprendedores. “La idea es que la gente pueda disfrutar. La entrada va a ser libre y gratuita, porque la idea es que todos puedan disfrutar”, sumó.

Quienes estén interesados en participar en las competencias pueden informarse a través de las redes de Lag Esports. También se puede acceder al formulario de inscripción a través de https://forms.gle/yAkSqqbfLBXZoCaq5

Inclusión y representatividad

Más allá del ámbito competitivo y del entretenimiento, la agrupación sostiene una función de inclusión social entre los aficionados de la provincia.

“La comunidad gamer goza de buena salud, de hecho, mucha gente viene a buscar un refugio, a sentirse parte. En la comunidad vas a encontrar amigos con quienes compartir un momento, con quienes disfrutar, con quienes compartir temas sobre tecnología o temas en general… Eso es lo bueno, hemos transformado este ecosistema en un lugar de apoyo y contención para muchas personas”, valoró Mansur, antes de apuntar a LAG.

“LAG Esports no solo es la empresa referente líder en la región de Cuyo. LAG es el nexo de la comunidad, lo que nuclea todas las actividades de deporte electrónico. Es con quien la comunidad gamer de San Juan se siente bien representada a nivel latinoamericano, porque todo lo que hacemos es para los jugadores”, cerró.

Festejo para agendar

Día Provincial del Gamer

Día: sábado 3 de octubre

Hora: de 13:00 a 22:00 hs

Lugar: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

Entrada: libre y gratuita