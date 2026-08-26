Adiós a Tim Curry, el primer Pennywise de la pantalla

El legendario actor británico Tim Curry, figura emblemática del cine de culto y referente de la actuación camaleónica, falleció a los 80 años en Los Ángeles. Recordado universalmente por personificar al extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y al espeluznante payaso Pennywise en la versión televisiva de It, dejó una huella imborrable.
Nacido en Inglaterra en 1946 y formado en Arte Dramático en la Universidad de Birmingham, Curry cimentó su trayectoria profesional en las tablas londinenses participando en el musical Hair. Sin embargo, su consagración internacional fue a mediados de los setenta con The Rocky Horror Picture Show, obra que trascendió la pantalla grande para transformarse en un fenómeno socio-cultural sin precedentes.
El multifacético actor en The Rocky Horror Picture Show (1975) que catapultó su carrera internacional
A lo largo de su prolífica carrera, el intérprete hizo gala de una notable versatilidad para encarnar tanto a villanos carismáticos como a personajes cómicos e inolvidables. Su filmografía abarca títulos icónicos como Annie, Leyenda, Clue, La caza al Octubre Rojo, Los tres mosqueteros y su memorable participación como el botones del hotel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. Asimismo, prestó su voz a célebres producciones animadas, labor por la que fue galardonado con un premio Emmy en 1991 tras interpretar al Capitán Garfio.
Terror, versatilidad y resiliencia
En 1990, su escalofriante caracterización de Pennywise en la primera adaptación audiovisual del libro de Stephen King aterrorizó a toda una generación y consolidó su estatus de ícono del género de terror. La difusión masiva del formato VHS permitió que aquella miniserie llevara su inquietante actuación a millones de hogares en todo el planeta.
A pesar de sufrir un severo accidente cerebrovascular en 2012 que condicionó de forma irreversible su movilidad y lo obligó a utilizar silla de ruedas, continuó recibiendo múltiples homenajes en reconocimiento a su distinguida aportación a las artes escénicas. Su deceso, ocurrido en su residencia de North Hollywood por complicaciones de salud derivadas de su condición, marca la partida de uno de los talentos más audaces, polifacéticos e hipnóticos de la escena artística global.