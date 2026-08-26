Adiós a Tim Curry, el primer Pennywise de la pantalla

El terrorífico payaso basado en la novela de Stephen King debutó de su mano en televisión, en 1990. También fue parte de The Rocky Horror Picture Show.

Curry encarnó al aterrador Pennywise en la miniserie de TV, redefiniendo la figura del payaso malvado en la cultura popular y marcando a toda una generación.

El legendario actor británico Tim Curry, figura emblemática del cine de culto y referente de la actuación camaleónica, falleció a los 80 años en Los Ángeles. Recordado universalmente por personificar al extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y al espeluznante payaso Pennywise en la versión televisiva de It, dejó una huella imborrable.

Nacido en Inglaterra en 1946 y formado en Arte Dramático en la Universidad de Birmingham, Curry cimentó su trayectoria profesional en las tablas londinenses participando en el musical Hair. Sin embargo, su consagración internacional fue a mediados de los setenta con The Rocky Horror Picture Show, obra que trascendió la pantalla grande para transformarse en un fenómeno socio-cultural sin precedentes.

El multifacético actor en The Rocky Horror Picture Show (1975) que catapultó su carrera internacional A lo largo de su prolífica carrera, el intérprete hizo gala de una notable versatilidad para encarnar tanto a villanos carismáticos como a personajes cómicos e inolvidables. Su filmografía abarca títulos icónicos como Annie, Leyenda, Clue, La caza al Octubre Rojo, Los tres mosqueteros y su memorable participación como el botones del hotel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. Asimismo, prestó su voz a célebres producciones animadas, labor por la que fue galardonado con un premio Emmy en 1991 tras interpretar al Capitán Garfio.

Terror, versatilidad y resiliencia En 1990, su escalofriante caracterización de Pennywise en la primera adaptación audiovisual del libro de Stephen King aterrorizó a toda una generación y consolidó su estatus de ícono del género de terror. La difusión masiva del formato VHS permitió que aquella miniserie llevara su inquietante actuación a millones de hogares en todo el planeta.