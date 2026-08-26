    • 26 de agosto de 2026 - 18:41

    Falleció el actor que hizo a "La Momia" en Titanes en el ring

    Juan Manuel Figueroa se hizo popular en el programa de lucha libre creado por Martín Karadagián, donde también interpretó a otros personajes.

    Con La Momia, Juan Manuel Figueroa se convirtió en un personaje de la cultura popular.

    Con La Momia, Juan Manuel Figueroa se convirtió en un personaje de la cultura popular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El espectáculo del catch argentino está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Juan Manuel Figueroa a los 76 años. El recordado deportista, quien dedicó más de cincuenta años a las disciplinas de combate y el entrenamiento, cobró enorme popularidad al dar vida al legendario personaje de La Momia en Titanes en el Ring.

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    Juan Manuel Figueroa, famoso int&eacute;rprete de La Momia

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    Mucho más que La Momia

    Nacido a comienzos de 1950, Figueroa dio sus primeros pasos en la lucha olímpica y en las instalaciones de Vélez Sarsfield, club con el cual mantuvo un lazo indestructible hasta sus últimos días. Un fortuito encuentro estival en la costa atlántica con los integrantes de la troupe de Martín Karadagián le abrió las puertas de la televisión a comienzos de los '70.

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    Su gran oportunidad llegó en 1974, cuando asumió la responsabilidad de calzarse las icónicas vendas tras la partida de Juan Enrique Dos Santos. La sugerencia del locutor Rodolfo Di Sarli resultó determinante para que el joven atleta se transformara en el alma de esa figura enigmática. A fuerza de movimientos pausados, una postura imponente y un rigor físico intachable, Figueroa definió la impronta del enmascarado durante casi diez años, inmortalizando épicos duelos contra el propio Karadagián que paralizaban a la audiencia infantil.

    Su versatilidad le permitió personificar a otras creativas figuras del ciclo, entre las que destacaron El Olímpico, El Indio Cutral-Có y El Androide. Sin embargo, más allá de las luces de la pantalla chica y del traje vendado, su verdadera vocación estuvo siempre en el gimnasio institucional de Liniers, donde ejerció durante décadas como profesor de musculación y referente para incontables socios.

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