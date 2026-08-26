La peluquería sanjuanina tuvo su noche: entre alfombra roja y tijeras, así fue la primera edición del "Peluquero de Oro"

San Juan fue escenario de un evento inédito sin precedentes, como fue la primera edición de Peluquero de Oro , un evento que nació con el objetivo de reconocer la labor que realizan cientos de sanjuaninos en el sector, con sacrificio, dedicación y formación constante para estar a la vanguardia y a la altura de las demandas del público. Con una alfombra roja imperdible y rodeados de gala, la ceremonia sentó un precedente en la actividad.

“Fue maravilloso todo lo que sucedió desde la alfombra roja en adelante. parecía verdaderamente un evento de Hollywood. Hubo una producción importante de los peluqueros con sus brillos, vestidos, trajes. Fue hermoso” , comentó a DIARIO DE CUYO Érica Salas, una de las impulsoras de la iniciativa que lleva varios meses trabajando para concretar el evento. Si bien desde la organización sabían que contarían con un importante marco de público, el acompañamiento superó las expectativas.

Tal como estaba previsto, siendo sin duda uno de los principales atractivos de la velada, además del encuentro y la camaradería entre los peluqueros y estilistas de la provincia, fue la ceremonia de premiación. Con varias categorías en juego y la decisión en manos de un selecto jurado, durante la noche de este martes 25 de agosto en el Hotel del Bono Park se conocieron a los primeros ganadores que destacaron por su vocación, talento y formación.

Además, se entregó un reconocimiento a la Cámara de Peinadores de San Juan por su trayectoria institucional.

“Las personas que ganaron el premio no se lo esperaban. Hubo mucha sorpresa y eso es bueno, porque la verdad superó las expectativas tanto de nosotros como organizadores del evento como de los peluqueros también.

Además de los ganadores y colegas del rubro, Salas destacó la presencia de lo que denominó “los mejores peluqueros de San Juan, leyendas”. Entre los asistentes del evento se encontraban Miguel Ángel Alessi, Fabián Flores y Daniel Di Lorenzo. Para la organización, su participación fue especialmente significativa por el aporte que realizaron a la formación de profesionales y al crecimiento de la actividad en San Juan.

“Ellos son una inspiración para la peluquería que nace debido a todo lo que hicieron por la industria”, explicó Salas, quien destacó que de sus salones surgieron numerosos peluqueros reconocidos de la provincia.

Un homenaje a los 68 años detrás de las tijeras, el momento más emotivo del Peluquero de Oro

Sin duda uno de los momentos que no escatimó en lágrimas y emoción fue el reconocimiento que recibió Juan Aguilera, peluquero de 82 años que lleva 68 años dedicado al oficio y actualmente continúa trabajando en la Galería Estornell.

Aguilera recibió el premio “Legado de Inspiración”, una distinción que conmovió tanto al homenajeado como al público presente. Al respecto relato Salas: “Fue muy emocionante escucharlo anoche en el evento al recibir el premio”.

Según explicó, Aguilera continúa cortando el pelo junto a su hijo, manteniendo activa una trayectoria que atraviesa generaciones de la peluquería sanjuanina.

Peluquero de Oro y una gala que ya piensa en 2027

El éxito de esta primera edición llevó a sus organizadores a pensar desde ahora en una propuesta más amplia para el próximo año. En ese contexto Salas adelantó que la edición 2027 no se limitará a una noche de reconocimientos, sino que buscará convertir la celebración en varios días dedicados a la actividad.

La idea contempla tres días de peluquería, con dos jornadas previas a la gala en las que los profesionales puedan mostrar su trabajo a través de desfiles, transformaciones y propuestas de diseño. Además, habrá una convocatoria a nivel nacional para sumar profesionales de otras provincias. La intención es ampliar la participación y convertir la celebración en una verdadera semana dedicada al sector.

El objetivo será cerrar nuevamente la celebración con una gala de reconocimiento, como la que esta vez puso por primera vez a la peluquería sanjuanina bajo los reflectores.