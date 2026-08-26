Rupert Grint será Ron Weasley otra vez, 15 años después de Harry Potter

Hay personajes de los que un actor puede alejarse durante años, pero que nunca terminan de abandonarlo. Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley , el inseparable amigo de Harry Potter y Hermione Granger que lo convirtió en una estrella mundial cuando apenas era un niño.

Harry Potter y la piedra filosofal vuelve a los cines por su 25º aniversario

La noticia fue confirmada este miércoles 26 de agosto a través de las cuentas oficiales de Harry Potter , en una publicación realizada en colaboración con el propio actor. Esta vez no habrá cámaras ni una nueva película: Grint se pondrá nuevamente en la piel de Ron en Broadway , como parte de Harry Potter and the Cursed Child .

El regreso tiene un enorme componente nostálgico. Grint interpretó al personaje en las ocho películas de la saga cinematográfica , desde Harry Potter y la piedra filosofal hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2. Su última aparición como Ron había llegado en 2011.

Ahora, más de una década y media después, volverá a encontrarse con uno de los personajes más importantes de su carrera.

El regreso ya tiene fechas confirmadas. Rupert Grint se incorporará a la producción de Broadway entre el 2 de febrero y el 30 de mayo de 2027 , en el Lyric Theatre de Nueva York.

Será además una versión completamente diferente del personaje. Harry Potter and the Cursed Child transcurre años después de los acontecimientos de las novelas originales, cuando Harry, Ron y Hermione ya son adultos y sus propios hijos comienzan una nueva etapa vinculada con Hogwarts.

La obra se presenta actualmente en el Lyric Theatre, ubicado en el corazón de Times Square, y tiene una duración aproximada de 2 horas y 55 minutos, con intervalo.

El emocionante anuncio oficial

Rupert Grint confirmó su regreso como Ron Weasley en una publicación difundida por la cuenta oficial de Harry Potter en colaboración con el actor.

La confirmación estuvo acompañada por palabras especialmente emotivas del británico. Grint explicó que Ron forma parte de su vida desde que tenía 11 años y destacó lo especial que resulta volver a encontrarse ahora con el personaje cuando tanto él como Ron atraviesan otra etapa de sus vidas.

“Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años”, expresó el actor al anunciar su incorporación.

Uno de los puntos que más lo movilizó fue precisamente esa coincidencia: el Ron que interpretará ahora es padre y Grint también lo es en su vida real. Para el actor, ese paralelismo convierte el regreso en una experiencia familiar y, al mismo tiempo, completamente nueva.

Otro integrante de Harry Potter ya regresó a Hogwarts

La vuelta de Grint tiene además un antecedente reciente que despertó furor entre los seguidores de la saga.

Tom Felton volvió a interpretar a Draco Malfoy en la misma producción de Harry Potter and the Cursed Child. Su participación fue tan exitosa que terminó extendiendo su permanencia en Broadway y continuará en el papel hasta el 3 de enero de 2027.

Grint llegará apenas un mes después de la última función de Felton, por lo que, salvo un cambio en las fechas anunciadas, los dos actores originales no coincidirán sobre el escenario. Sin embargo, sus regresos consecutivos representan algo inédito para la versión teatral: dos de los rostros más reconocidos de las películas recuperando oficialmente a los personajes que interpretaron durante una década.

Tom Felton volvió a interpretar a Draco Malfoy en Broadway, dentro de la obra Harry Potter and the Cursed Child.

Para Grint tampoco será su primera experiencia sobre las tablas. En 2013 debutó en el West End londinense con Mojo y posteriormente llegó a Broadway con It’s Only a Play, junto a figuras como Matthew Broderick y Nathan Lane.

Pero esta vez será diferente. No llegará a Broadway para convertirse en otro personaje, sino para reencontrarse con aquel que lo acompañó desde la infancia.

Desde aquel chico pelirrojo que subió por primera vez al Expreso de Hogwarts en 2001 hasta el Ron adulto de The Cursed Child, habrán pasado más de 25 años. Para millones de seguidores que crecieron con las películas, el anuncio significa algo parecido: volver, aunque sea por unas horas, a Hogwarts.