Cine explosivo: ahora el Coyote corre a Acme en una batalla legal

Los legendarios personajes animados de los años 70 regresan para revivir la nostalgia y conquistar a las nuevas generaciones en la pantalla grande

Coyote vs Acme, el regreso de un personaje clásico de la animación, con vuelta de tuerca.

Golpe al corazón para nostálgicos, entretenida novedad para las nuevas generaciones, el disparatado y desafortunado Coyote da un salto al cine, para llevar su historia a los tribunales: demandar a la Compañía Acme por todos los productos defectuosos que arruinaron sus constantes intentos de cazar al Correcaminos.

Durante décadas –la tira fue producida por Warner Bros. Cartoons entre 1949 y 1964, y se popularizó en Argentina en los ’70- las disparatadas persecuciones de los Looney Tunes marcaron las tardes de distintas generaciones frente a la televisión. El entrañable coyote que jamás bajaba los brazos, a pesar de que cada artilugio adquirido por catálogo terminaba en desastre, se convirtió en un símbolo de perseverancia humorística. Ahora, esa esencia nostálgica da el salto al formato de largometraje con una propuesta adaptada a los tiempos modernos: una comedia que combina acción real con animación digital, y con un guiño a varios protagonistas de la franquicia.

El coyote enfrenta a ACME en su disparatado salto al cine Justicia para Wile E. Coyote La trama de Coyote vs Acme parte de una premisa ingeniosa y disparatada a la vez: harto de ser víctima de productos defectuosos que impedían que pudiera cazar al veloz Correcaminos, el famoso personaje decide contratar a un abogado de perfil bajo para demandar formalmente a la Corporación Acme. Lo que comienza como una disputa legal menor se transforma en un enfrentamiento colosal contra el formidable equipo jurídico de la megacorporación.

Bajo la dirección de Dave Green y con la participación de James Gunn en la producción y el libreto, la película fusiona la estética clásica de los dibujos animados con actores de carne y hueso. El elenco principal cuenta con las actuaciones de Will Forte, encargado de defender al frustrado litigante, y John Cena en el rol del intimidante representante legal de la empresa demandada.

Accidentado camino al cine El estreno de la cinta no solo destaca por su propuesta narrativa, sino por el singular trayecto comercial que atravesó. A pesar de haber sido completada hace tiempo, la producción corrió el riesgo de ser archivada definitivamente por decisiones financieras del estudio original. Sin embargo, la presión del público, el interés de la comunidad cinematográfica y la intervención de distribuidores independientes permitieron rescatar el proyecto para asegurar su llegada a las salas de cine.