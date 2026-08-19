"La muerte de Robin Hood": el retrato más frágil del famoso justiciero

Michael Sarnoski dirige a Hugh Jackman en un conmovedor drama épico sobre la vejez y redención de la leyenda.

La muerte de Robin Hood es uno de los estrenos que llega a San Juan el 20 de agosto.

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Llega a San Juan el estreno de una propuesta impactante para renovar la cartelera de local: La muerte de Robin Hood. En esta oportunidad, la leyenda toma un rumbo maduro y oscuro de la mano de Hugh Jackman, ofreciendo un retrato desmitificado sobre la vejez, la violencia y la búsqueda interior de perdón.

Bajo la dirección de Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Day One) y distribuida por la reconocida compañía A24, la película rompe de manera drástica con las tradicionales narrativas de capa y espada. En lugar de presentar al arquero invencible y alegre que roba a los ricos para repartir riqueza entre los oprimidos, el relato sitúa la acción en la Inglaterra de 1247 para reencontrar a un hombre anciano, golpeado por el cansancio y aislado del mundo en un exilio voluntario.

Atormentado por los recuerdos de los caídos en sus pasadas batallas y rechazando las fábulas románticas que la cultura popular construyó sobre su figura, este veterano luchador intenta esquivar las garras de la venganza que aún persiguen su nombre.

La trama da un giro definitivo cuando Robin resulta gravemente herido tras un feroz enfrentamiento defensivo y termina refugiado en el priorato insular de San Clemente. En ese espacio sagrado y apartado, entra en contacto con la hermana Brigid (interpretada por Jodie Comer), la priora del lugar que posee un pasado profundamente entrelazado con los trágicos eventos provocados años atrás por el propio forajido.

Hugh Jackman es el nuevo Robin Hood de la gran pantalla Robin Hood: entre el dolor y la rendición A través de un tono sereno pero lleno de tensión emocional, el vínculo entre el antiguo proscrito y la religiosa pasa por estados de desconfianza, comprensión y revelación mutua. Mientras ella trata las heridas físicas de quien oculta su verdadera identidad bajo el seudónimo de Randolph, surgen interrogantes morales sobre si es posible sanar el dolor provocado por las sombras del pasado o si el destino exige asumir la responsabilidad final de las acciones cometidas.