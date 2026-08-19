Histórico: Oscar Pintor, primer sanjuanino con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística

El destacado fotógrafo sanjuanino Oscar Pintor , radicado en Buenos Aires, fue distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística en el 113º Salón Nacional de Artes Visuales . Es el primer artista local en recibir la máxima distinción que otorga el Estado argentino a las artes visuales .

16 fueron en total las trayectorias distinguidas , seleccionadas entre más de un centenar de postulantes por un jurado de 7 especialistas (uno por región) : Andrés Duprat, Mariana Marchesi, María Teresa Constantin, Fernando Farina, Claudia Lamas, Cristina Tomsig y Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan.

"Es un proceso de mucho tiempo de análisis individual y de trabajo en equipo de los miembros del jurado. Primero se hizo una instancia de selección y luego un trabajo conjunto para llegar a la premiación. Por supuesto se tuvieron en cuenta variables como la cantidad de años de trayectoria, el desarrollo individual de la obra y la producción sostenida en el tiempo, pero especialmente, el aporte al arte y la cultura argentinos , y cómo eso se puede leer en su contexto”, explicó el funcionario sanjuanino.

El especialista resaltó además la mirada federal e inclusiva con la que se evaluaron los antecedentes: “También se tuvo en cuenta la procedencia, porque es un premio federal; y se hizo mucho hincapié en la diversidad y pluralidad de artistas , para representar la escena artística lo más ampliada posible", añadió, no sin remarcar que "Oscar Pintor es muy merecedor de este premio”. " Esta notable distinción a Oscar posiciona las artes visuales de la provincia y la región en la escena nacional , es un reconocimiento al mérito, el más importante a nivel nacional”, resaltó.

Dato no menor, el patrimonio artístico del MPBAFR cuenta con obras de Pintor, a quien en 2021, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, le dedicó la exposición " Mundo Pintor" , marco en el cual se proyectó la película "Memoria Fotográfica", reuniendo producciones de padre e hijo, Oscar y Pablo Pintor.

Oscar Pintor: gestión y fotografía de autor

Nacido en 1941, es considerado un referente e indispensable exponente de la fotografía de autor en el país. Sus imágenes denotan una marcada predilección por los espacios urbanos, rurales y naturales sin presencia humana; y también destacan sus refinados retratos y desnudos. En sus comienzos, abordó temas regionales con un fuerte arraigo local que permitió visibilizar un San Juan poco conocido en la escena nacional, consolidando las bases de una producción fotográfica singular.

Formado inicialmente como Técnico Constructor en la Escuela Industrial, Pintor cursó cuatro años en la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, donde adquirió sus primeras nociones de fotografía. En 1965 fijó su residencia en Buenos Aires e inició una prolífica carrera en el ámbito publicitario, que combinó con la fotografía comercial. Su salto a producción artística se consolidó en los '70, tras descubrir la revista Camera y realizar un viaje por Europa.

Tras presentar su primera muestra individual en 1979, emprendió una labor institucional clave: cofundó el Núcleo de Autores Fotográficos (NAF) y creó FotoEspacio en el Centro Cultural Recoleta, el primer espacio permanente de exposición de fotografía de autor en Argentina.

Su obra ha sido exhibida en Argentina, Europa y Estados Unidos, e integra las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de París y los museos de Bellas Artes de Houston y Portland. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Primer Premio Adquisición del Salón Nacional en 2010 y el Premio Konex en 2012.

El Salón Nacional de Artes Visuales

Realizado en el Palais de Glace, el Salón Nacional es el certamen más antiguo del país, que se celebra desde 1911 y premia las obras más representativas del arte argentino, contemplando diferentes categorías. De este modo, revaloriza la historia y la identidad argentinas.

Se compone del Premio Salón Nacional de Artes Visuales (adquisición y no adquisición) y del Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Este año, de manera extraordinaria, tuvo mayor número de premiados, para "reparar una discontinuidad, recuperando la edición que no pudo realizarse en 2024", explicó el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

En el caso del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, galardona a artistas vivos argentinos, nativos o naturalizados mayores de 60 años. Los ganadores reciben una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas y, a cambio, donan al Estado nacional una obra significativa de su producción, que será parte del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Además de Pintor, los artistas que recibieron el Premio a la Trayectoria artística (años 2024 y 2026) fueron: Diana Aisenberg, Lolo Amengual, Nora Aslan, Jacques Bedel, Catalina Chervin, Edgardo Giménez, Nora Iniesta, Silvia Rivas, Guillermo Rodríguez, Ricardo Roux, Daniel Santoro, Renata Schussheim, María Suardi, José Luis Tuñón y Gabriel Valansi.