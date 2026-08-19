La ex de Garnacho publicó un duro mensaje y apuntó contra el futbolista: "Hoy nos toca marcharnos"

La relación entre Alejandro Garnacho y Eva García volvió a quedar bajo la lupa luego de que la española compartiera un fuerte mensaje en sus redes sociales. La joven, que tiene un hijo con el futbolista, contó que ambos deberán abandonar la casa en la que vivían y dejó entrever que la decisión fue tomada por terceros.

García explicó que el lugar se había convertido en el hogar donde ella y su hijo habían intentado reconstruir su vida después de la separación. Sin embargo, aseguró que llegó el momento de marcharse pese a que no era una decisión que hubieran elegido.

“Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos” , escribió la influencer, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La joven explicó que la salida de la vivienda estuvo relacionada con circunstancias y decisiones ajenas a su voluntad. Según relató, hizo todo lo que estuvo a su alcance para sostener ese hogar, pero finalmente tuvo que aceptar que debía dejarlo junto a su hijo.

Aunque García no mencionó directamente a Garnacho, el contexto del mensaje volvió a instalar al futbolista argentino en el centro de la escena. Ambos fueron pareja durante varios años y tienen un hijo en común, Enzo.

La separación de la pareja se produjo en 2025 y desde entonces tuvieron distintos cruces públicos y situaciones que fueron seguidas de cerca por la prensa. Algunos rumores de aquel momento apuntaron a supuestas infidelidades, aunque esas versiones no fueron confirmadas oficialmente. En su publicación, García buscó dejar en claro que abandonar la vivienda no fue una elección propia.

La influencer manifestó que existen circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que terminaron haciendo imposible que ella y su hijo pudieran continuar viviendo allí. El mensaje volvió a generar repercusión alrededor de la vida personal de Garnacho, quien actualmente continúa con su carrera profesional en el fútbol europeo.