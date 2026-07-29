San Juan tendrá por primera vez una gala para premiar a los mejores peluqueros de la provincia

San Juan será protagonista este año por un evento inédito. El próximo 25 de agosto se realizará la primera edición de Peluquero de Oro , una gala que buscará reconocer a los profesionales más destacados del rubro a través de una premiación inspirada en los premios Martín Fierro. La ceremonia se desarrollará en el Del Bono Park Hotel y marcará un cambio de paradigma para un sector que, hasta ahora, celebraba su día con competencias y encuentros sociales, pero nunca con un reconocimiento de estas características.

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"Es la primera vez que se hará un evento de este tipo. No se ha hecho nunca en la provincia y tampoco a nivel nacional. Es un reconocimiento al oficio" , afirmó a DIARIO DE CUYO Erica Salas, una de las impulsoras de la iniciativa. La propuesta nació del trabajo conjunto entre Salas, referente del sector de la belleza y distribuidora de productos profesionales, y Mónica Saavedra, senior coach ontológica profesional y directora de MOSAA Centro de Formación. Ambas coincidieron en la necesidad de crear un espacio que pusiera en valor una profesión que, además de transformar la imagen de las personas, acompaña procesos personales y fortalece la autoestima.

A diferencia de las tradicionales fiestas del peluquero, esta vez el eje estará puesto en el reconocimiento profesional. De esta manera, los interesados podrán postularse en siete categorías: Mejor Color, Mejor Peinado, Mejor Corte, Mejor Barbero, Revelación, Trayectoria y Formación Continua . Entre los ganadores surgirá luego el máximo galardón: Peluquero de Oro, destinado a distinguir la excelencia integral.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto y se realizan mediante un formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram del evento @peluquerodeoro o haciendo clic acá . Cada profesional debe completar sus datos y presentar fotografías del trabajo con el que desea competir. Ese material será evaluado por un jurado integrado por especialistas de otras provincias, convocados por empresas patrocinadoras para garantizar imparcialidad en la selección.

Serán parte del jurado reconocidos profesionales del rubro, como Bruno Salas, embajador oficial de Silkey; y Andrea Sinergia, de Mendoza. El resto de los miembros del jurado se conocerán a medida que se vaya acercando la fecha de la premiación.

"No tienen que pagar para participar; solamente se postulan y adquieren la opción de la cena para asistir a la gala", explicó Salas, quien estimó que hasta el momento ya se registraron alrededor de 40 postulaciones y esperan que el número ascienda cercano a la fecha de cierre.

Peluquero de oro, una idea que nació del propio sector

La iniciativa comenzó a gestarse a partir del contacto cotidiano que Erica Salas mantiene con cientos de peluqueros sanjuaninos. Desde hace doce años trabaja en la comercialización de productos, herramientas y equipamiento profesional, además de organizar instancias de capacitación.

"Siempre me decían que organizara algo para el rubro", recordó. Esa inquietud tomó forma cuando compartió la idea con Mónica Saavedra, quien la alentó a convertir el tradicional festejo por el Día del Peluquero en una ceremonia de reconocimiento.

Según explican las organizadoras, el objetivo es generar una nueva mirada sobre la profesión. "El reconocimiento no es un premio al ego, sino un acto que fortalece la identidad profesional y abre nuevas posibilidades de crecimiento", sostienen.

La gran premiación y una gala con proyección en el tiempo

La ceremonia se realizará el martes 25 de agosto desde las 19.30 horas. Las organizadoras anticipan una puesta en escena de gala, con una fuerte apuesta al glamour, acorde a un sector que trabaja precisamente con la estética y la imagen.

Además de la presencia de reconocidos salones de San Juan, también confirmaron su participación importantes marcas y perfumerías vinculadas a la industria de la belleza, varias de las cuales ya manifestaron su intención de sumarse a futuras ediciones con una participación aún mayor.

Las expectativas también van más allá del evento. Las impulsoras buscan que Peluquero de Oro sea declarado de interés cultural y que la premiación se convierta en una tradición anual capaz de posicionar a San Juan como referente nacional del sector.

"Queremos proyectar a San Juan. Nuestro deseo es que esta primera edición marque el comienzo de una tradición y que el reconocimiento siga inspirando a nuevas generaciones de profesionales", expresaron las organizadoras.