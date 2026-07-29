ACTC Educación llega a San Juan con dos jornadas para acercar la tecnología del TC y promover la seguridad vial

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva fecha del TC (Turismo Carretera) en el Autódromo Villicum y en el marco de la competencia se estará llevando a cabo la propuesta “ACTC Educación” . Los días 30 y 31 de julio, la E.P.E.T. N.º 5 abrirá sus puertas para recibir la nueva edición de un programa que combina capacitación técnica sobre automovilismo de competición con actividades de concientización en seguridad vial dirigidas a estudiantes y futuros conductores.

El "Desafío de las Estrellas" de Turismo Carretera llega a San Juan con una versión extendida

Las actividades se desarrollarán en la institución ubicada en calle Las Heras Sur 516, y contarán con la presencia de los pilotos de Turismo Carretera Tobías Martínez, representante sanjuanino de la categoría, y Germán Todino, piloto de Buenos Aires. Además, estará en exhibición un auto de TC conducido por Emiliano Spataro, que será utilizado durante las demostraciones técnicas.

La primera jornada, prevista para el jueves 30 de julio entre las 14 y las 18 horas, estará enfocada en los aspectos mecánicos y tecnológicos de los vehículos de competición. La capacitación será dictada por los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, profesionales con trayectoria dentro del automovilismo nacional.

Durante el encuentro se abordarán contenidos vinculados con suspensiones, cajas de velocidades, diferenciales, sistemas de frenos, chasis y preparación de un auto de carrera. También se profundizará en conceptos de ingeniería en pista, interpretación de datos, puesta a punto, clasificación de chasis, sistemas de suspensión para vehículos de tracción delantera y principios de aerodinámica.

Uno de los momentos centrales será la presentación del vehículo de Emiliano Spataro. Allí, los especialistas explicarán en detalle el funcionamiento del auto, sus sistemas de seguridad y el papel que cumple la aerodinámica en el rendimiento de un coche de competición, mientras los estudiantes podrán realizar consultas sobre cada uno de los componentes.

Por su parte, Tobías Martínez compartirá su experiencia como piloto y explicará cuáles son los cuidados que se deben tener dentro de un TC, además de describir la función que cumple la indumentaria de seguridad reglamentaria durante una competencia.

Las acreditaciones, para quienes deseen sumarse, comenzarán a las 13 horas y habrá sorteos entre los presentes.

Educación y conciencia vial

La segunda actividad se desarrollará el viernes 31 de julio, entre las 9 y las 13 horas, bajo el lema "Educando a los conductores del futuro". El taller estará orientado a fomentar conductas responsables en el tránsito mediante una propuesta participativa que combinará exposiciones teóricas con experiencias prácticas.

La capacitación comenzará con una charla a cargo de Diego Garay sobre la problemática de los siniestros viales, sus principales causas, estadísticas, formas de prevención y procedimientos de actuación ante una emergencia.

Posteriormente, Claudio Alonso y el piloto Germán Todino establecerán un paralelismo entre las medidas de seguridad que utilizan los vehículos de competición y los sistemas presentes en los automóviles de uso cotidiano, destacando similitudes, diferencias y la importancia de los dispositivos de protección. El programa también incluirá contenidos sobre factores de riesgo, sistemas de seguridad activa y pasiva, puntos ciegos, documentación obligatoria y procedimientos de actuación frente a siniestros con y sin heridos.

Como parte de la propuesta, los asistentes participarán en estaciones viales donde deberán resolver distintas situaciones habituales del tránsito utilizando simuladores, vehículos de práctica, monopatines, motocicletas, gafas especiales y otros recursos didácticos diseñados para recrear escenarios reales en un entorno seguro.

Además de los aspectos técnicos, el taller buscará promover la reflexión sobre el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, el rol de los pasajeros, el respeto por las normas del transporte público y la tarea que cumplen las fuerzas de seguridad en la investigación de los siniestros viales.

Las acreditaciones serán desde las 8 de la mañana y también habrá sorteos entre los presentes.

Con esta nueva edición, ACTC Educación volverá a acercar a San Juan una propuesta que une la experiencia del automovilismo deportivo con la formación técnica y la educación vial, buscando que los conocimientos adquiridos en las pistas también contribuyan a mejorar la seguridad en las calles.