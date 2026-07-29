Buenas noticias para 2.500 docentes sanjuaninos: la titularización entra en su etapa final

Unos 2.500 docentes sanjuaninos están cada vez más cerca de acceder a la titularización y obtener estabilidad laboral. El Ministerio de Educación atraviesa la etapa final del proceso administrativo y prevé que la implementación comience durante agosto, una vez publicadas las resoluciones reglamentarias.

Ischigualasto cerró sus puertas por la búsqueda del helicóptero: suspendieron todas las actividades

Docentes universitarios de San Juan, expectantes: Ley de Financiamiento en la mira y ¿segundo semestre con más clases?

La medida alcanzará a trabajadores de los niveles Secundario y Superior que cumplan con los requisitos establecidos. El procedimiento surgió de un acuerdo alcanzado en paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje , confirmó que los equipos técnicos trabajan en la normativa necesaria para poner en marcha el decreto.

“ Estamos en la etapa final. En breve saldrán las resoluciones que reglamentan la implementación del decreto ”, explicó la funcionaria.

Una vez finalizada esa instancia, el Ministerio podrá comunicar el procedimiento, la documentación requerida y los plazos que deberán respetar quienes estén en condiciones de acceder al beneficio.

La titularización será voluntaria, por lo que cada docente alcanzado deberá decidir si inicia el trámite. La medida busca reconocer la trayectoria de quienes llevan años desempeñándose en el sistema educativo sin contar con la estabilidad correspondiente.

Los equipos directivos también podrán titularizar

Uno de los puntos más importantes es que el proceso también incluirá, de manera excepcional, a equipos directivos. Según indicó Lueje, una titularización de estas características no se realizaba desde hacía 38 años.

El alcance representa una oportunidad para autoridades escolares que ejercen sus funciones de forma interina o provisional y que cumplen con las condiciones contempladas por la normativa.

La decisión apunta a ordenar la estructura del sistema educativo y regularizar la situación laboral de trabajadores que ocupan cargos fundamentales para el funcionamiento de las instituciones.

Buscan que la titularización deje de depender de medidas excepcionales

Desde Educación plantearon que el objetivo no se limita al proceso que comenzará en agosto. La intención oficial es establecer un mecanismo permanente para que las futuras titularizaciones puedan realizarse de manera periódica.

“La idea es que los docentes no tengan que esperar un decreto de un gobernador para acceder a la estabilidad laboral. Es un derecho que tienen y queremos que las titularizaciones sean continuas”, sostuvo Lueje.

De concretarse ese esquema, los educadores que reúnan los requisitos podrían regularizar su situación sin quedar sujetos a largos períodos de espera o a decisiones extraordinarias.

Dónde consultar los requisitos

Mientras se preparan las resoluciones, el Ministerio de Educación habilitó una oficina para responder consultas y orientar a los docentes sobre el proceso.

La atención se realiza en el segundo piso del Ministerio de Educación, de 14 a 20. Allí se puede solicitar información sobre requisitos, antecedentes y pasos administrativos, aunque los detalles definitivos quedarán establecidos en la reglamentación que será publicada próximamente.

También avanza el concurso de ascenso

En paralelo, la cartera educativa trabaja en la elaboración del concurso de ascenso docente. Su reglamentación también se encuentra en desarrollo y será presentada una vez completadas las instancias administrativas.

Lueje señaló además que las juntas de clasificación registraron un movimiento importante de profesionales interesados en obtener la valoración de sus antecedentes e ingresar o ampliar su participación dentro del sistema educativo provincial.

“Hay muchos docentes que comparten cargos entre la universidad y el sistema educativo provincial. No es una situación nueva, aunque sí estamos viendo un importante número de consultas e inscripciones en las juntas”, explicó.

La publicación de las resoluciones será el próximo paso decisivo. A partir de entonces, 2.500 docentes podrán conocer si reúnen las condiciones e iniciar voluntariamente un proceso que puede brindarles una estabilidad laboral esperada durante años.