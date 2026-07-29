¿La Fiesta Nacional del Sol 2026 continúa en el Bicentenario o habrá una nueva sede?

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comienza a definir sus aspectos centrales y todo indica que volverá a desarrollarse en el complejo integrado por el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

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Aunque todavía no existe una confirmación formal, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero , aseguró que el lugar está “prácticamente definido” y adelantó que el Gobierno provincial podría anunciar durante agosto tanto la sede como la fecha de la principal celebración sanjuanina.

El Gobierno realiza un balance positivo de las últimas dos ediciones desarrolladas en ese sector de la Ciudad Deportiva. Según Romero, la infraestructura permitió sostener buena parte de la programación incluso durante jornadas atravesadas por fuertes ráfagas de viento.

“ Para mí fue un gran acierto, porque a la gente le gusta el lugar, porque los accesos son más rápidos y porque en las dos fiestas tuvimos vientos y no tuvimos que suspender los dos tercios de la fiesta ”, explicó el funcionario.

En aquellas oportunidades, el espectáculo central pudo realizarse dentro del velódromo y los recitales programados en el estadio continuaron con normalidad. La principal actividad perjudicada por el clima fue la feria externa, que debió suspenderse durante una de las jornadas.

“En otro lado hubiéramos tenido que suspender todo”, afirmó Romero al destacar las posibilidades que ofrece el complejo para reorganizar la celebración frente a condiciones meteorológicas adversas.

El complejo integrado por el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay aparece como la principal alternativa para recibir la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Cuándo se conocerán la sede y la fecha

Los equipos del Gobierno provincial continúan trabajando sobre la organización, el cronograma y la distribución de las actividades. La intención es completar esos detalles antes de comunicar oficialmente dónde y cuándo se realizará la fiesta.

Romero reconoció que agosto aparece como el mes probable para el anuncio, aunque evitó anticipar una fecha definitiva. Por el momento, la realización en el Bicentenario debe considerarse como la alternativa más avanzada y no como una decisión oficial.

Otra posibilidad bajo análisis es repetir el formato de fin de semana largo, utilizado en la edición anterior. La modalidad permitió disponer de mayor margen para reorganizar actividades cuando las condiciones climáticas obligaron a modificar parte del programa.

Buscan evitar que coincida con la fiesta de Jáchal

Uno de los puntos incluidos en la planificación es evitar una superposición con la Fiesta Nacional de la Tradición, que tradicionalmente se celebra durante noviembre en Jáchal.

El Gobierno pretende que ambos acontecimientos puedan desarrollarse sin competir por fechas, artistas, servicios y público. La Fiesta de la Tradición es otra de las celebraciones más representativas de San Juan y reúne espectáculos, gastronomía, artesanías y actividades vinculadas con la identidad gauchesca.

Entre las alternativas también aparece la posibilidad de realizar la Fiesta del Sol durante noviembre, cerca de un fin de semana largo. Sin embargo, ese escenario continúa en evaluación y no existe todavía un calendario confirmado.

La celebración más importante de los sanjuaninos

La Fiesta Nacional del Sol nació en 1972 y se transformó con el paso de los años en uno de los principales acontecimientos culturales y productivos de la provincia.

Además de los espectáculos musicales y artísticos, moviliza a trabajadores de la cultura, emprendedores, gastronómicos, artesanos, empresas y equipos técnicos. Por ese motivo, la elección del predio y de las fechas también tiene impacto sobre el turismo y la actividad económica provincial.

El Bicentenario corre con ventaja y el anuncio parece cada vez más cerca. Sin embargo, hasta que el Gobierno comunique la resolución definitiva, la sede y la fecha de la Fiesta Nacional del Sol 2026 seguirán formalmente abiertas.