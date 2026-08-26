    • 26 de agosto de 2026 - 19:00

    Andrea Rincón, en abstinencia sexual

    La actriz reveló en entrevista con Caras su decisión de no tener relaciones íntimas. ¿A qué se debe su postura?

    Blanca y radiante, Andrea Rincón contó por qué no quiere tener intimidad.&nbsp;

    Blanca y radiante, Andrea Rincón contó por qué no quiere tener intimidad. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una sincera y reveladora entrevista concedida a la revista Caras, la actriz Andrea Rincón confesó que ha decidido mantener una estricta abstinencia sexual, una declaración que ha sorprendido a más de uno, que no tardó en preguntarse el motivo de su decisión.

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    Según contó, tiene que ver con su próximo casamiento. La artista explicó que esta firme postura tiene una connotación espiritual: representa una muestra de gratitud personal por el profundo cambio que experimentó en su vida. Tras atravesar un intenso proceso de sanación interior, terapia y un acercamiento definitivo a la fe cristiana, la figura pública decidió dar un vuelco drástico. Y según relató, esta renuncia consensuada no responde a un mero arrebato.

    "Nosotros somos cristianos. Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó", le dijo a la revista.

    La resolución no es exclusiva de su noviazgo actual. Durante el tiempo que ella y su novio, Mauricio Corrado, estuvieron distanciados, Rincón aplicó la misma regla con otras personas que conoció. Recordó cómo sus allegados la juzgaban por esta elección, detallando que mantuvo vínculos de varios meses donde ni siquiera llegó a dar un beso.

    Andrea Rincón, camino al altar

    Andrea Rincón y Mauricio Corrado, rumbo al altar

    Andrea Rincón y Mauricio Corrado, rumbo al altar

    Tras reconciliarse en estricto secreto para consolidar el vínculo de manera madura, la pareja se prepara para formalizar su unión, legal y religiosa. El matrimonio civil se celebrará el 19 de noviembre, una fecha cargada de simbolismo personal por marcar el momento en que descubrió su fe y por coincidir con el cumpleaños de su abuela. Por su parte, la ceremonia religiosa y el festejo quedaron programados para marzo del próximo año.

    Con el deseo intacto de construir una familia junto al hombre que considera enviado por Dios para poder llevarlo a cabo, Andrea transita esta etapa de celibato voluntario convencida de que atraviesa su mejor versión, priorizando la paz espiritual sobre los impulsos terrenales.

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