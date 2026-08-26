Premios Micrófono 2026 homenajeará y recordará a las voces que hicieron historia en la radiofonía de San Juan

Las voces que durante décadas acompañaron a los sanjuaninos y forman parte de la vida de la sociedad tendrán su noche de reconocimiento. Este jueves 27 de agosto se realizará una edición especial de los Premios Micrófono 2026 , una premiación organizada por el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) Seccional San Juan, que estará dedicada a homenajear a locutores y comunicadores históricos de la provincia.

La propuesta se llevará a cabo en el marco del Día de la Radiodifusión Argentina y busca poner en valor las trayectorias de quienes dejaron una huella en la comunicación y la cultura sanjuanina. “Es una edición especial, es la tercera edición y es especial porque es homenaje. Hemos salido del formato tradicional que era por votación del jurado para hacer este merecido reconocimiento” , explicó Ismael Alé, secretario general de SALCo Seccional San Juan en contacto con DIARIO DE CUYO.

Así, la premiación que tuvo su última edición en 2022 cuyo ganador del Micrófono de Oro fue el periodista Daniel Tejada regresa nuevamente a la escena con un reconocimiento especial a quienes fueron y son parte de la historia de la radiofonía local. La iniciativa fue declarada de interés social y cultural por la Cámara de Diputados de San Juan.

Entre los reconocimientos centrales estarán aquellos destinados a profesionales que cuentan con 50 años o más de trayectoria en radio. La lista incluye a Nilda Delgado, Rony Vargas, Pedro Hugo Yelamo, Jorge Darío Bence, Luis Quinteros y Zulma Donatti.

También habrá un reconocimiento especial a Radio Sarmiento por sus 100 años como emisora. El director de la institución, Emilio Ventura, será quien reciba el galardón.

De esta manera, el homenaje busca poner en valor el rol de quienes hicieron de la radio una presencia cotidiana para generaciones de sanjuaninos, desde los estudios y frente al micrófono.

La noche también tendrá su condimento emotivo, al recordar a aquellos comunicadores que fallecieron y fueron parte de la radiofonía local. Según explicó Alé, serán recordados aquellos profesionales que murieron desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, con la presencia de sus familiares.

Una ceremonia que comenzará con una alfombra roja y trasmisión en vivo

La actividad tendrá una puesta especial desde el comienzo. A las 20 horas se abrirán las puertas del hall del Teatro Municipal, donde habrá una alfombra roja. La ceremonia podrá ser seguida por el streaming del Gobierno de San Juan, confirmó Alé.

A las 20.30 horas se realizará la apertura de la sala principal del teatro, con el ingreso de los homenajeados y familiares. La apertura contará además con música en vivo.

La organización plantea la jornada como un encuentro entre distintas generaciones vinculadas a la comunicación y como una oportunidad para reconocer públicamente a quienes dedicaron buena parte de sus vidas a la radio.

Desde SALCo destacaron que la iniciativa busca mantener viva la historia de una profesión que acompañó durante décadas a los sanjuaninos. En la gacetilla oficial, el sindicato remarca que las voces de locutores, periodistas, conductores y comunicadores fueron parte de la vida cotidiana, informando, entreteniendo y difundiendo la cultura. “Reconocer a quienes hicieron historia es también una manera de agradecerles y de preservar nuestra propia historia”, expresaron desde la organización.

Así, los Premios Micrófono 2026 tendrán una edición diferente. En lugar de premiar una producción o desempeño puntual, la mirada estará puesta en las trayectorias, las voces y el legado de quienes construyeron la historia de la radiodifusión sanjuanina.

El dato sobre los Premios Micrófono 2026

La edición especial de los Premios Micrófono 2026 se realizará este jueves 27 de agosto, desde las 20 horas en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, frente a la Plaza 25 de Mayo.

Es importante destacar que la comunidad podrá acompañar ya que se trata de un evento libre y gratuito, aunque debido a la capacidad de la sala se permitirá el ingreso hasta completar el aforo.